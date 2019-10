Bezirksliga Lüneburg 3: Dass der TSV Bassen vor der Saison nicht umsonst als Geheimfavorit gehandelt wurde, zeigt sich seit einiger Zeit schon in der Tabelle. Die Elf von Uwe Bischoff hat es sich längst in der Spitzengruppe gemütlich gemacht. Und das aufgrund starker Leistungen. „Und diese wollen wir auch jetzt bestätigen“, sagt Bischoff vor dem Heimspiel gegen den Vorletzten 1. FC Rot-Weiß Achim. Obwohl die Rollen klar verteilt sind, wolle man den Gast nicht unterschätzen. Deren Trainer Andreas Taubhorn gibt sich vor dem Landkreis-Duell eher zurückhaltend. „Wenn wir in Bassen etwas erreichen wollen, muss einfach alles passen. Und auch dann sind unsere Chancen sehr gering.“

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Bassen