Die vier Verdener Frauenfußball-Kreisligisten treffen in der Spielzeit 2019/2020 auf eine neue Spielgemeinschaft. Diese trägt den Namen SG Beckedorf/Ritterhude.

Personelle Engpässe hatten die beiden Vereine SV Grün-Weiß Beckedorf und TuSG Ritterhude dazu veranlasst, die Kooperation einzugehen. Der Tiefpunkt in personeller Sicht war für den SV Grün-Weiß Beckedorf in der Vorsaison die 0:6-Niederlage gegen den TSV Thedinghausen, als nur sieben Spielerinnen zur Verfügung gestanden hatten. Der TuSG Ritterhude lag vor Wochen noch eine Anfrage des Landesligisten ATSV Scharmbeckstotel bezüglich einer Spielgemeinschaft vor. Mitten in der Saisonvorbereitung erhielt die TuSG Ritterhude dann jedoch einen Korb vom ATSV. Nun also der Zusammenschluss mit Beckdorf. Die SG Beckedorf/Ritterhude trägt ihre Heimspiele in der Herbstserie in Beckedorf und in der Frühjahrsserie in Ritterhude aus. Der Kreisliga Osterholz/Verden gehören zur anstehenden Spielzeit aus dem Kreis Verden folgenden Mannschaften an: SG Achim/Bierden, TSV Bassen II, SV Holtebüttel und TSV Thedinghausen.