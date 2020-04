Die Netze der Fußballtore im Kreis Verden können auch in den kommenden Wochen aufgehängt bleiben. Denn bis die Bälle wieder rollen, wird es noch dauern. (Björn Hake)

Diese Nachricht sorgt seit Freitagabend für jede Menge Gesprächsstoff. Vor allem in den sozialen Medien wird rege diskutiert: Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) verfolgt den Plan, die laufende Saison der Männer, Frauen und der Jugend bis mindestens Mitte August zu unterbrechen und sie dann fortzusetzen (wir berichteten). Voraussetzung sei jedoch, dass die Behörden und die Politik die Umsetzung der NFV-Idee erlauben.

Die Spielzeit 2019/2020 soll also über einen längeren Zeitraum eingefroren werden. Im Notfall würde die Fortsetzung bis zum Sommer 2021 andauern. Eine finale Entscheidung, wie es mit dem Amateurfußball in Niedersachsen weitergeht, soll im Laufe der Woche fallen. Zuvor sollen nun aber die Kreisvorsitzenden in den Dialog mit den Vereinen treten. "Dieses Meinungsbildung bildet die Basis für die finale Diskussion und Beschlussfassung des Verbandsvorstandes“, erklärte NFV-Präsident Günter Distelrath in einer Pressemitteilung des NFV. Im Landkreis Verden soll am Dienstag über den Vorschlag des Verbands gesprochen werden. Eines scheint sicher: Es könnte eine kontroverse Diskussion auf die Teilnehmer warten. Denn bereits im Vorfeld zeichnet sich ab, dass die Meinung unter den Fußballern sehr unterschiedlich ist.

Adrian Liegmann spricht sich für den Vorschlag des NFV aus. Der Spartenleiter des TSV Bassen hält es für richtig, die Saison 2019/2020 zu einem Ende zu führen. „Wir haben noch 13 Spiele vor uns. Bis Dezember wäre es machbar“, sagt Liegmann über das Programm, das noch auf die erste Mannschaft des TSV Bassen in der Bezirksliga wartet. Und falls es witterungsbedingt zu Spielausfällen kommen sollte, könne man die Partien auf das erste Halbjahr 2021 verteilen. „Dann hätte man theoretisch bis Juni 2021 Zeit, in aller Ruhe die Saison zu Ende zu spielen. Es würde auch alles gerecht laufen, was den Meister sowie die Auf- und Absteiger betrifft.“ Die Saison 2020/21 könne aus Sicht des TSV-Spartenleiters komplett wegfallen. „Dass die jetzige Saison bis Dezember laufen und die neue dann im Januar nächsten Jahres anfangen soll, halte ich zeitlich einfach für unmöglich“, stellt Liegmann klar. Faktoren, wie beispielsweise das Wetter und andere Wettbewerbe wie der Pokal, spielten eine große Rolle. „Die Spieler und Trainer wären einem enormen Terminstress ausgesetzt. Selbst mit mehreren englischen Wochen könnte man das nur schwer bewerkstelligen. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass wir immer noch vom Amateur-Fußball sprechen“, betont Adrian Liegmann.

Meyer spricht von Entspannung

Eine ähnliche Einschätzung zu dem Thema kommt aus der Nachbarschaft des TSV Bassen. „Prinzipiell finde ich den Vorschlag gut, weil ich in anderen Varianten große Ungerechtigkeiten sehe„, sagt Detlef Meyer, Spartenleiter des TV Oyten. “Wenn ich auf unsere Ligen schaue, sind da Mannschaften, die teilweise vier bis fünf Spieltage auseinanderliegen. Wie soll es da eine faire Bewertung geben?“ Außerdem könne er sich – wie sein Pendant Adrian Liegmann – eine Aussetzung der Spielzeit 2020/21 vorstellen. „Angenommen die Saison geht im September weiter. Dann wäre sie im März, mit einer kleinen Winterpause, fertig. Den Pokalwettbewerb könnte man auch ausspielen und anschließend folgt eine längere Sommerpause. Und Ende August beginnt dann die Saison 2021/2022. Es wäre für alle einfach wesentlich entspannter“, ist sich Meyer sicher. Dennoch gebe es einige Punkte, die aus Sicht des TVO-Spartenleiters fehlen. „Was passiert beispielsweise mit anderen Wettbewerben und wie sieht es bei den Jugendspielern aus? Das fehlt mir noch in der Auflistung des NFV.“

Ein weiterer Befürworter des NFV-Vorschlags ist Alexander Coels, der die Fußball-Sparte des TSV Etelsen leitet. „Den Königsweg wird es nicht geben. Als ich von dem Vorschlag des NFV erfahren habe, ging mir spontan durch den Kopf, dass dies die beste Entscheidung ist“, sagt Coels. „Ich sehe zwar ein Problem bei der Jugend, wie man es mit den Jahrgängen löst, aber ansonsten wäre das für mich die charmanteste Lösung.“ Einen kompletten Abbruch der Saison lehnt der Fußball-Chef der Schlossparkkicker eher ab. „Dann bleibt die Frage, wie man die Saison überhaupt wertet. Ließe man dann nur Mannschaften aufsteigen, stelle ich mir das für die Bezirks- oder Landesliga schwierig vor, wenn den Klassen jeweils 19 oder gar 20 Mannschaften angehören.“

Frank Lindenberg hält von der Idee des NFV nicht viel. Er vertritt eine ganz andere und vor allem klare Meinung: „Die Lösung ist nicht praktikabel“, lauten die deutlichen Worte des Spartenleiters vom MTV Riede. Er wäre für eine sofortige Beendigung der aktuellen Saison. „Für mich wäre es eine Wettbewerbsverzerrung, wenn man weitermacht. Viele starten ihr Studium im Oktober und einige Vereine würden eventuell wichtige Spieler verlieren. Außerdem ist auch nicht klar, wie es beispielsweise mit Wechselfristen und Jugendspielern läuft. Es ist alles noch sehr schwammig“, betont Lindenberg, der sich wünscht, dass sich der NFV ein Beispiel an anderen Sportarten nehme. „Den aktuellen Vorschlag halte ich für unlogisch. Alle anderen Sportarten machen es anders, nur der Fußball schlägt eine komplett andere Richtung ein.“

Unter anderem haben sich die Handballer dazu entschieden, die aktuelle Saison abzubrechen. Absteiger gibt es in Niedersachsen in diesem Jahr nicht. Die Aufsteiger werden Anhand eines Quotienten ermittelt, der sich aus der Anzahl der absolvierten Spiele und der erreichten Punktzahl ergibt. Eine solche Lösung könnte sich Nicolas Brunken, Sportlicher Leiter des Landesligisten FC Verden 04, durchaus auch für den Fußball vorstellen. „Vor den jetzigen Idee des NFV halte ich hingegen nichts.“ Einen Abbruch der Saison würde er bevorzugen. „Die Teams, die dann absteigen wollen, weil ein Verbleib in der Liga nur wenig Sinn macht, sollten dies auch machen. Und die Klubs, die oben stehen, sollten belohnt werden, wenn sie aufsteigen könnten“, sagt Brunken, der sehr viel Respekt vor den Menschen hat, die bald die Entscheidung die Zukunft des Amateurfußballs in Niedersachsen treffen.

Zwei-Drittel-Mehrheit in Bayern

Während in Niedersachsen noch viel Redebedarf besteht, sind die Fußballer im Süden der Bundesrepublik schon einen Schritt weiter. In Bayern ist eine Unterbrechung des Spielbetriebs mit einer anschließenden Fortsetzung der Saison 2019/2020 ab dem 1. September geplant. Unter den Klubs gibt es eine klare Befürwortung. Laut des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) haben sich 68,13 Prozent für den Vorschlag ausgesprochen. Die Abstimmungsbeteiligung lag bei 73,53 Prozent. Aller Voraussicht nach wird der BFV-Vorstand am Mittwochabend zusammenkommen und auch vor dem Hintergrund des Ergebnisses beraten.