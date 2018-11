Fabian Balke fehlt der SG Achim/Baden gegen Cloppenburg. Steffen Fastenau (r.) ist hingegen wieder mit dabei. (Björn Hake)

Auf eine Sache durfte sich die SG Achim/Baden bis vor Kurzem verlassen – und zwar auf ihre Heimstärke. Zumindest war das bis zum vergangenen Freitag der Fall. An jenem Tag kassierte der Handball-Oberligist vor eigenem Publikum die erste Schlappe. Gegen die HSG Delmenhorst hatte die SG mit 21:26 das Nachsehen. Die Delmenhorster waren zuvor in der Fremde punktlos geblieben, daher war die Stimmung im SG-Lager nach der Pleite auch nicht gerade blendend. Nun wollen die Achimer ihre Heimstärke wieder unter Beweis stellen. In der Badener Lahofhalle empfängt die Sieben von Tobias Naumann am Sonnabend (Anpfiff um 19 Uhr) den TV Cloppenburg.

Gefühlt durchschreiten die Achimer derzeit ein kleines Tal. Tobias Naumann will die aktuelle Lage – vor der Heimniederlage gegen Delmenhorst verlor die SG beim Titelaspiranten OHV Aurich – aber auch nicht überdramatisieren. Er gibt aber auch offen zu, dass besonders das Spiel gegen die HSG kein gutes seiner Mannschaft gewesen war. „Im letzten Wettkampf haben wir nicht überzeugt. Da haben wir einige Dinge nicht gut gelöst“, sagt Naumann. „Das war aber auch durch die Personallage bedingt. Zum Glück mussten wir zwei Tage später im Pokal ran und haben dort wieder positive Dinge erlebt.“ Zwar verpasste die SG Achim/Baden das Final Four, aber dennoch war Naumann mit dem Auftritt seiner Sieben zufrieden.

An diesem Spieltag lichtet sich das Achimer Lazarett zumindest ein wenig. „Steffen Fastenau und Marvin Rauer sind auf jeden Fall wieder dabei“, erklärt Naumann. Zwei große Fragezeichen stehen noch hinter den angeschlagenen Spielern Marvin Pfeiffer und Jan Wolters. „Dass die beiden gegen Cloppenburg auflaufen, ist aber eher unwahrscheinlich“, sagt Tobias Naumann. Definitiv fehlen wird der verletzte Linkshänder Jannis Jacobsen und der privat verhinderte Kreisläufer Fabian Balke. Insbesondere die Rückkehr von Steffen Fastenau sei wichtig. Denn so steht den Gastgebern zumindest ein weiterer Rückraumspieler zur Verfügung. „Gegen Delmenhorst haben uns die Alternativen gefehlt“, sagt Naumann. Auch deshalb sei man auf nur 21 Tore gekommen. „Mit der Zeit wird man dann auch ausrechenbarer für einen Gegner, wenn man nicht so viel wechseln kann. Denn genügend Qualität haben wir in unserem Kader.“

Das hat die SG Achim/Baden in dieser Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt. Und auch gegen den TV Cloppenburg will die Naumann-Sieben wieder ihr besseres Gesicht zeigen. Ob es für zwei Punkte reicht, müsse man abwarten, findet der Trainer. Denn die Favoritenrolle müsse dem TVC zugeschoben werden. Der aktuelle Tabellendritte, bei dem auch in dieser Spielzeit die drei Ex-Achimer Tobias Freese, Erik Gülzow und Ole Harms zum Kader gehören, hat derzeit einen echten Lauf: Seine vergangenen fünf Spiele hat das Team von Trainer Barna-Zsolt Akacsos allesamt gewonnen und dabei auch stets 30 oder mehr Tore erzielt. Auf die Abwehr der SG Achim/Baden kommt somit jede Menge Arbeit zu. Besonders auf Ole Harms wird zu achten sein. Denn der Kreisläufer hat im bisherigen Saisonverlauf 66 Tore erzielt. Öfter hat nur Jan Linne (69 Tore) für die HSG Barnstorf/Diepholz getroffen.

Dass sich der TV Cloppenburg momentan in der Spitzengruppe der Oberliga Nordsee tummelt, verwundert Tobias Naumann nicht. „Für mich gehört die Mannschaft definitiv zum Kreis der Favoriten.“ Aus diesem Grund will er auch ein wenig tiefer stapeln. „Wir überlassen Cloppenburg die zwei Punkte aber mit Sicherheit nicht kampflos“, kündigt Naumann an, der zudem darauf hofft, dass sein Team wieder mehr Torgefahr versprüht. „Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir wieder bessere Angriffsleistungen abrufen“, sagt der Trainer, der am Sonnabend mit seiner Sieben Außenseiter ist.