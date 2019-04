Früh war der Jubel groß beim TSV Ottersberg um Artur Janot, Doppeltorschütze Egzon Prcani und Coach Jan Fitschen (von links). (Björn Hake)

Ein Wort, zwei Bedeutungen. Am Ostermontag hat das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 zwischen dem gastgebenden TSV Etelsen und dem TSV Ottersberg beide Mannschaften sowie sämtliche der rund 550 Zuschauer fassungslos zurückgelassen. Es mochte keiner recht glauben, was passiert war. Mit 6:0 (3:0) demontierten die Wümmekicker die Schlossparkkicker.

„Unglaublich“, kommentierte Egzon Prcani das Erlebte. Ottersbergs Zehner konnte nicht glauben, dass er und seine Mitstreiter den Etelsern so deutlich den Schneid abgekauft hatten. Der Schlüssel war Prcani selbst. Bereits nach 30 Sekunden hatte er per Heber auf 1:0 für die Gäste gestellt. Der erste Nackenschlag für die in Blau agierenden Etelser. Der zweite folgte in der 13. Minute: Prcani hatte zu viel Platz im Zentrum und zog aus 25 Metern ab. Als „Osterschuss“ betitelte Prcani seinen erfolgreichen Versuch. „Der Trainer hat mir gesagt, dass ich heute ein Distanztor schießen werde“, grinste er über beide Ohren. Der Ball drehte sich leicht nach außen, schlug aber dennoch ziemlich zentral ein. Etelsens Keeper Cedric Dreyer blieb jedoch regungslos stehen. Nicht das einzige Mal an diesem Tag, dass der Torhüter keine gute Figur machte.

Doch das galt für die gesamte Mannschaft der Gastgeber. Entsprechend konsterniert war nach Abpfiff Coach Gerd Buttgereit: „Das ging kein Tor zu niedrig aus und war ein komplett desolater Auftritt. Das fing bereits nach 30 Sekunden an. Wir machen dort horrende Fehler. Dass wir Samstag gespielt haben, ist keine Entschuldigung. Es gab keine Körpersprache. Muss man ganz klar sagen, Ottersberg war zwei Klassen stärker. Wir haben im Kollektiv versagt, auch das Trainerteam. Auch ich als Trainer muss mich hinterfragen, aber erst mal muss ich das sacken lassen. Es ist schwierig, damit umzugehen.“

Dabei hätte Etelsen dem Spiel eine Wendung geben können. Zwei Hochkaräter boten sich den Gastgebern. Zunächst setzte Timo Schöning nach Kopfballablage von Bastian Reiners den Ball knapp über das Tor (14.). In Minute 33 war es wieder Schöning mit der Möglichkeit. Einen katastrophalen Rückpass von Leonard Belba erlief Schöning, scheiterte aber am herauseilenden Felix-Rolf Mindermann. Das war’s, danach ging es wieder in die andere Richtung. In der 35. Minute scheiterte Top-Stürmer David Airich noch per Kopf, in Minute 38 zielte er genauer. Nach einer Ecke lief Airich ein und köpfte wuchtig zum 3:0 ins Netz. Bastian Reiners scheiterte auf der Gegenseite in einer ähnlichen Situation (44.).

In der Kabine stellte Buttgereit das System auf 4:4:2 um und richtete seine Mannen nochmals auf, immerhin hatte seine Truppe bereits gegen Hambergen gezeigt, dass sie in einem Spitzenspiel zurückschlagen kann (5:3-Sieg nach 1:3-Pausenstand). Doch nicht gegen Ottersberg. Nach Wiederanpfiff vergingen diesmal rund 80 Sekunden, da war es wieder Egzon Prcani, der sich anschickte, das 4:0 zu markieren. Gestoppt wurde er ungeschickt per Foul von Keeper Cedric Dreyer. Logische Konsequenz: Elfmeter. David Airich trat an und erzielte das 4:0. Das sollte die Etelser endgültig demoralisieren. Fortan spiegelte die Körpersprache den Spielstand perfekt wider. Ottersberg spielte munter weiter und Etelsen lief mit gesenkten Köpfen hinterher. Bereits Jan Schröder hätte per Flugkopfball aus fünf Metern das 5:0 erzielen müssen (57.), doch das war Lukas Klapp vorbehalten. Es passte zu diesem Tag, dass Klapp drei Minuten zuvor für Prcani eingewechselt worden war. Das halbe Dutzend machte in Minute 88 Alexander Garuba voll.

Danach herrschte allgemeine Fassungslosigkeit zweier Arten. Gerd Buttgereit schämte sich: „Ich muss mich bei den Fans für diesen Auftritt entschuldigen.“ Alle Faktoren entsprachen denen eines Spitzenspiels, nur der TSV Etelsen selbst nicht. Auf der anderen Seite drehte sich der grüne Kreisel des Spitzenreiters inklusive eines freudestrahlenden Coaches Jan Fitschen: „Wir waren über 90 Minuten defensiv wie offensiv konsequent. Das perfekte Spiel gibt es nicht, aber heute ist ein perfekter Tag. Wir sind auf einem guten Weg, der Sieg hilft aber nichts, wenn wir nicht nachlegen.“ Denn nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel: Am Sonntag wartet Hambergen auf Fitschen und Co., während es für Buttgereit und Co. erst mal in sich geht, nachzudenken gibt es nach dieser Pleite viel.