Packende Zweikämpfe, wie hier am vergangenen Wochenende zwischen Thedinghausens Jan-Niklas Schalati (links) und Riedes Lennart Schröder, wird es am Sonntag auf Thedinghäuser Seite nicht geben. Alle Partien der ersten und zweiten Herren sowie der ersten Damen-Mannschaft wurden abgesagt. (Björn Hake)

Beim Fußball-Bezirksligisten TSV Thedinghausen gibt es zwei Corona-Verdachtsfälle. Das bestätigte Thedinghausens Fußballchef Jan Steffens auf Nachfrage unserer Zeitung. Aus diesem Grund hat der Klub von der linken Weserseite die Spiele der ersten und zweiten Herren-Mannschaft sowie die Partie der Frauen abgesagt, die alle an diesem Sonntag stattgefunden hätten. Damit hat das Coronavirus für die ersten Spielausfälle im Landkreis Verden gesorgt.

„Ein Verdachtsfall ist ein Spieler der ersten Mannschaft. Er hatte mit seinem Mitbewohner Kontakt, der positiv auf Corona getestet wurde“, sagte Steffens. Der Spieler, der am Donnerstag noch im Training dabei war, befindet sich in Quarantäne. Das Gleiche gilt für eine Spielerin der Frauen-Mannschaft. Bei ihr stellt sich die Situation ähnlich da. „Sie hatte beruflich Kontakt mit einer corona-infizierten Person“, klärte Steffens auf. Die beiden Spieler werden am Montag getestet. „Sollten die Tests negativ ausfallen, dann kann es normal weitergehen. Wenn nicht, dann werden die ganzen Mannschaften getestet“, erklärte der Fußballchef das mögliche weitere Vorgehen.

Die Thedinghäuser gingen direkt offen mit dem Thema um und veröffentlichten die Spielabsagen mitsamt Grund in den sozialen Netzwerken. „Wir haben kurz überlegt, wie wir damit umgehen. Dann haben wir uns gesagt, dass Transparenz gut ist. Deshalb haben wir es direkt bei Facebook und Instagram gepostet“, wollte Steffens das Thema nicht unter Verschluss halten.

Die erste Herren hätte den TSV Bassen um 15.30 Uhr zum Bezirksliga-Derby empfangen. Zweieinhalb Stunden früher wäre der Anpfiff für die Thedinghäuser Reserve gegen den TSV Lohberg ertönt. Die Frauen, die in der Kreisliga an den Start gehen, hätten ab 11 Uhr beim TSV Brunsbrock gespielt.