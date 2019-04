Mit zwei Derby-Niederlagen gegen den TSV Posthausen und den Meister TTC Hutbergen hat sich der TSV Uesen aus der Tischtennis-Bezirksliga Osterholz/Verden/Bremen verabschiedet.

TSV Posthausen - TSV Uesen 9:3: Die Gastgeber legten mit drei Doppelerfolgen furios los und nahmen den Gästen schnell den Glauben an eine Überraschung. Trotz eines 0:2-Satzrückstandes erhöhte Torsten Schrodt gegen Tobias Heckel auf 4:0. Den ersten Punktgewinn für den TSV Uesen holte Dennis Meinken. Anschließend gewannen Sönke Thomforde und Axel Oestmann ihre Spiele für den TSV Posthausen. Im unteren Paarkreuz wurden die Punkte geteilt. Zum Start der zweiten Einzelrunde gab es spannende Matches. Dennis Meinken setzte sich im Duell der beiden Spitzenspieler knapp mit 3:2 gegen Torsten Schrodt durch. Mit dem gleichen Ergebnis schlug Kai Emigholz Uesens Tobias Heckel. Zum Abschluss siegte Sönke Thomforde glatt in drei Sätzen und beendete das Punktspiel zugunsten Posthausens.

TTC Hutbergen - TSV Uesen 9:2: Zum Punktspiel des Aufsteigers gegen den Absteiger traten beide Teams mit Ersatzspielern an. Die Doppel waren extrem umkämpft und wurden jeweils in fünf Sätzen entschieden. Für die Gäste feierten Björn Thiele und Zlatko Urumovic einen Erfolg, während Frank Wulfes/Andreas Otto sowie Tobias Hesse/Bendix Bonk für den TTC Hutbergen jubelten. Die folgenden Einzel gingen dann klarer an die Gastgeber, die fünf Punkte in Serie einfuhren. Erst Axel Decker konnte sein Match für den TSV Uesen gewinnen. Im oberen Paarkreuz demonstrierten Frank Wulfes und Tobias Hesse dann noch einmal die Stärke des neuen Titelträgers.