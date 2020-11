Mylene Diederichsmeier gewann die Springpferdeprüfung der Klasse A**. (Björn Hake)

Der Sport ist wegen des Teil-Lockdowns fast vollständig zum Erliegen gekommen. Lediglich im Profisport ist ein einigermaßen geregelter Betrieb möglich. Reiten ist nach wie vor erlaubt, weil es eine Individualsportart ist. Somit können Turniere wie die Urban ClassX-Springturnierserie weiter stattfinden. Bei diesem Turnier, das am vergangenen Wochenende in Wüsting über die Bühne ging, stellten zahlreiche nationale und internationale Reiter ihr Können unter Beweis. Darunter befanden sich auch einige Reiterinnen und Reiter des RV Aller-Weser, die durchaus zu überzeugen wussten.

Gabriele Heemsoth glänzte in der zweiten Abteilung der Springprüfung Klasse M*. Dank einer strafpunktfreien Runde und einer guten Zeit von 66,61 Sekunden belegte sie auf ihrem Wallach Happinez den zweiten Platz. Ebenfalls auf Platz zwei landete Julie Mynou Diederichsmeier. Der Reiterin des RV Aller-Weser gelang in derselben Prüfung in der ersten Abteilung der Sprung aufs Podest. Ihre Schwester Mylene Diederichsmeier belegte den fünften Platz, während Gabriele Heemsoth auf Rang neun einlief.

Mylene Diederichsmeier glänzte dafür in der Springpferdeprüfung der Klasse A**. Auf ihrem Wallach Caleros erreichte sie eine Wertnote von 8,20. Damit ließ sie die Konkurrenz hinter sich und belegte den ersten Platz. Oliver Ross trat ebenfalls in dieser Prüfung an und belegte zweimal den fünften Platz. Einen Rang dahinter platzierte sich mit Nadine Wahlers eine weitere Reiterin des RV Aller-Weser. Ganz oben auf das Podest schaffte es Melina Hasenklever vom Verdener Schleppjagd-Reitverein. Sie gewann die Stilspringprüfung Klasse A* mit einer Wertnote von 8,40.