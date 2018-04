Marico Dumke wechselt im Sommer zur SG Achim/Baden II. (Björn Hake)

Oyten. Mit einem 29:25 (16:12)-Heimsieg über die HSG Delmenhorst II hat sich der TV Oyten im Abstiegskampf der Handball-Landesliga fünf Spieltage vor Saisonende Luft verschafft. Nach dem siebten Saisonsieg haben die Schützlinge von Coach Frank Janzen nun sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Regelabstiegsplatz, den aktuell der SVGO Bremen einnimmt. Nachdem die „Vampires“ ab dem 13:10 (26.) bis fünf Minuten vor dem Ende der Begegnung immer mit mindestens drei Treffern in Führung gelegen hatten, wurde es nach einer Zeitstrafe gegen Anton Zitnikov und dem Anschlusstreffer zum 25:26 durch Thorsten Gaertner noch einmal brenzlig. Marico Dumke, Sören Blumenthal und Glenn Rades machten mit ihren Toren aber den Deckel drauf und sicherten den Blau-Roten zwei wichtige Punkte.

In einer Partie mit 15 Zeitstrafen lag die Janzen-Truppe nicht ein einziges Mal in Rückstand. Letztmals unentschieden stand es beim 3:3 nach sieben Minuten. Kreisspieler Björn Steinsträter sowie zweimal Linkshänder Anton Zitnikov warfen danach erstmals eine Drei-Tore-Führung für ihre Farben heraus – 6:3 (14.). Den letzten Treffer in Halbzeit eins erzielte Marico Dumke, der vor der Begegnung seinen Wechsel zum Nachbarn SG Achim/Baden II publik gemacht hatte. Neben Außenspieler Glenn Rades, der eine neue Herausforderung bei der HSG Verden-Aller sucht (wir berichteten), ist Rückraumspieler Dumke der zweite Abgang beim TV Oyten. Nach dem Wechsel lagen die Hausherren zwischenzeitlich mit sechs Treffern vorne. Der A-Jugendliche Malte Meyer hatte nach einer Dreiviertelstunde zum 22:16 eingenetzt.