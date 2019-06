Andreas Busch hat mit dem Ottersberger TC am finalen Spieltag der Nordliga den Klassenerhalt perfekt gemacht. (Björn Hake)

Ottersberg/Oyten. Die einen hatten vor ihrem letzten Spiel gute Karten im Abstiegskampf, die anderen eher schlechte. Und am Ende kam es dann auch so, wie es im Vorfeld zu erwarten war: Während die Herren 50 des Ottersberger TC in der Tennis-Nordliga den Klassenerhalt geschafft haben, müssen die Herren 50 des TC Oyten ihre Nordliga nach nur einem Jahr wieder nach unten verlassen. Bei beiden Teams herrschten nach dem finalen Saisonspiel zwei unterschiedliche Gefühlswelten.

Herren 50, Ottersberger TC - Schenefelder TC 7:2: Die Rechnung für die Ottersberger war simpel. Gewinnen sie ihr letztes Saisonspiel ist das Ziel Klassenerhalt erreicht. Und Mannschaftsführer Christoph Engelke war sich bereits vor der Begegnung sicher, dass der Abstiegskampf für sein Team ein erfreuliches Ende nehmen würde. Denn der OTC war der klare Favorit in dieser Begegnung. Der Grund: Das Team des Schenefelder TC hatte zuvor keinen Punkt geholt und stand bereits als Absteiger fest. Die Ottersberger, die ohne ihren verhinderten Kapitän auskommen mussten, gaben sich gegen das Schlusslicht denn auch keinerlei Blöße. „Mir wurde von meinen Teamkollegen berichtet, dass fast alle Spiele recht entspannt verlaufen waren“, sagte Christoph Engelke. Damit sprach er die Matches von Andreas Busch, Andre Stelling, Oliver Brandt und Marco Wingerning an. Die vier OTC-Spieler gewannen ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen. Michael Weiß und Keven Westphal standen hingegen länger auf dem Platz: Beide mussten in den Matchtiebreak. Während sich Ottersbergs Nummer eins, Michael Weiß, in seinem Entscheidungssatz mit 10:5 durchsetze, musste Westphal seinem Gegner zum Sieg gratulieren. Er unterlag mit 7:10.

Dennoch war der Klassenerhalt aufgrund des Zwischenstandes von 5:1 schon vor den drei angesetzten Doppeln eingetütet. Von diesen wurde aber nur noch eines über die volle Distanz ausgetragen, das der OTC gewann. „Die Stimmungslage war bei uns natürlich gut“, sagte Engelke. „Wir sind am Ende Vierter geworden. Daher war es auch eine gute Saison, obwohl es zwischendurch eng war.“

Herren 55, TC Blau-Weiß Delmenhorst – TC Oyten 8:1: Nur eine Saison lang waren die Oytener ein Teil der Nordliga. Die 1:8-Niederlage beim TC Blau-Weiß Delmenhorst besiegelte den Abstieg. „Allerdings müssen wir klar sagen, dass wir nicht in Delmenhorst abgestiegen sind. Dort hätten wir uns nur durch ein mittelgroßes Wunder retten können“, erklärte Kapitän Hartmut Schmidt-Klute.

Im abschließenden Saisonspiel gegen eine Spitzenmannschaft der Liga probierten die Gäste noch einmal alles. „Bei absolut idealem Verlauf wäre nach den Einzeln vielleicht ein 3:3 möglich gewesen“, sagte Schmidt-Klute und dachte dabei vor allem an die Niederlagen von Hilmar Wagner und Martin Kehmna. Wagner gelang nach einem 2:6 durch ein 6:4 der Satzausgleich. Im fälligen Matchtiebreak lag Wagner gar in Führung, konnte diese aber nicht ins Ziel bringen und unterlag knapp mit 7:10. Kehmna wehrte sich in seinem Duell über zwei Stunden nach Kräften, konnte seine 4:6, 5:7-Niederlage aber nicht verhindern.

Im Spitzeneinzel stand Frank Ehrlich gegen einen der stärksten Spieler dieser Altersklasse, Julian Thomas, auf verlorenem Posten. Auch Hartmut Schmidt-Klute und Frank Lesemann konnten mit ihren Leistungen zufrieden sein, mussten aber die Überlegenheit ihrer Gegner anerkennen. So blieb es beim Ehrenpunkt, den Helmut Ludwig durch einen glatten Zweisatzsieg verbuchte. Ludwig baute seine Saisonbilanz im Einzel auf starke 4:1 Siege aus.

Der Abstieg des TC Oyten stand bei einem Zwischenstand von 1:5 daher bereits nach den Einzeln fest, sodass in Absprache mit den Gastgebern vonseiten der Gäste auf eine Austragung der Doppel verzichtet wurde.

Einen Tag nach dem bitteren Erlebnis hatte Hartmut Schmidt-Klute seine Fassung schnell wiedergefunden: „Natürlich schmerzt so ein Abstieg, aber wir haben in den letzten Jahren viele süße Aufstiege erleben dürfen, da gehört so etwas auch mal dazu. Wir werden uns nun sammeln und wollen dann im neuen Jahr in hoffentlich identischer Besetzung wieder von Neuem angreifen.“