Mirco Temp rettete dem FC Verden 04 in Ottersberg einen Zähler. (Björn Hake)

Ottersberg. Der TSV Ottersberg und der FC Verden 04 sind in der Fußball-Landesliga erneut ohne Niederlage geblieben: zum vierten Mal hintereinander. Denn das direkte Duell am Freitagabend ging 1:1 (1:0) aus (wir berichteten). Nach dem Verlauf der Partie mussten beide Parteien damit auch zufrieden sein. Vor allem die Verdener durften sich über das Remis freuen. „In den letzten drei Spielen waren wir traurig, nur unentschieden gespielt zu haben. Diesmal müssen wir froh sein, mit Glück haben wir einen Punkt ergattert“, erklärte FCV-Trainer Frank Neubarth.

So gab es vieles am Auftreten der Gäste zu bemängeln. „Wir haben unser schlechtestes Saisonspiel gemacht“, brachte es Neubarth auf den Punkt. Unter anderem ließen die Verdener die Präsenz in den Zweikämpfen vermissen. Daran änderte auch die Halbzeitansprache nichts – zum Frust von Neubarth. „Die Reaktion war enttäuschend. Wir hatten versucht, an den Schrauben zu drehen.“ Einmal konnte er dann etwas unerwartet dennoch jubeln. Nach einer Hereingabe per Freistoß schaffte es Verdens Verteidiger Mirco Temp, Ottersbergs Keeper Felix Mindermann zu bezwingen. Es war das 1:1 in der 78. Minute und beinahe hätte Temp die Begegnung auch noch komplett auf den Kopf gestellt. Neun Minuten später nutzte er seinen Freiraum aber nicht gut aus und köpfte über das Tor. „Das wäre auch zu viel des Guten gewesen“, kommentierte TSV-Trainer Jan Fitschen die Chance kurz vor Schluss.

Trotz des Verdener Ausgleichstreffers am Ende zeigte er sich nach dem Derby in guter Stimmung. Sein Team knüpfte nämlich nahtlos an die vergangenen Leistung an. „Über die gesamte Spieldauer waren wir die dominante Mannschaft, die Mechanismen greifen immer mehr“, analysierte er. In der Tat kaufte der Landesliga-Aufsteiger den Verdenern den Schneid ab. Gefühlt ging beinahe jedes Duell auf dem Feld sowie jeder zweite Ball an die Ottersberger. Dementsprechend kam die Offensive der Gäste kaum zur Entfaltung. Und auch das, was der TSV mit der Kugel anstellte, war ansehnlich. Zwar hielt Neubarth richtig fest, dass in dem Spiel bei guter Kulisse von beiden Seiten viele lange Bälle geschlagen wurden. Der Unterschied war jedoch: Während die Zuspiele der Verdener sehr oft im Nirvana landeten, fanden die TSV-Fußballer häufig den eigenen Mitspieler. „Wir arbeiten viel mit diesen Spielverlagerungen, um den Gegner ins Laufen zu bringen. Die Präzision hat dann mit der Qualität der einzelnen Spieler und Trainingseffekten zutun“, beschrieb Fitschen, der das Team obendrein mit Lob für die Leistung überhäufte.

Falldorf scheitert am Aluminium

„Die Art und Weise, wie geschlossen wir momentan auftreten, gefällt mir sehr gut. Unsere Spielweise ist sehr kraftraubend, besteht aus vielen kleinen Sprints. Wir haben wieder einiges abgerissen und waren läuferisch unheimlich präsent. Großes Kompliment.“ Einen Anteil an dem positiven Trend der Ottersberger hat jedoch auch der Trainer, dessen Handschrift eindeutig erkennbar ist. Im 3-4-3-System kommen die Stärken seiner Fußballer perfekt zum Tragen und passend zum Gegner nutzt er auch die vorhandene Variabilität – so wie am Freitagabend. Da war es richtige Entscheidung von ihm, vorne quirlige Angreifer aufzubieten und den körperlich starken Offensivspieler Enes Acarbay in die Dreierkette zu stellen. Dieser hielt trotz einer Zerrung bis zum Schluss durch und erzielte auch die Führung. In der 41. Minute verwandelte Acarbay souverän einen Foulelfmeter, nachdem der gut leitende Schiedsrichter Christian Krahn ein Foul an Marcel Brendel ahndete. Den Sieg verpasste der Gastgeber aber unter anderem deshalb, weil kein weiterer Treffer gelang. Das war vor allem in der Druckphase nach der Halbzeit möglich, als Bastian Falldorf nur am Aluminium scheiterte (53.).