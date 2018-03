Erzielte in Bothel sein 22. Saisontor: Verdens Maximilian Schulwitz. (Hake)

Bothel. Wie gut, dass Fußballspiele in zwei Halbzeiten aufgeteilt sind. Gut zumindest für den FC Verden 04 im Bezug auf die Partie beim TuS Bothel. Denn in der ersten Hälfte tat sich der Spitzenreiter der Bezirksliga Lüneburg 3 mächtig schwer und lag mit 0:1 zurück. Erst in den zweiten 45 Minuten zeigten sich die Domstädter erfolgreich in der Offensive und sorgten für einen aus ihrer Sicht versöhnlichen Abschluss – 3:1-Sieg.

"Zäh und schleppend", mit diesen Worten beschrieb Coach Sascha Lindhorst die erste Hälfte seines FC Verden 04. "Auf dem Boden konnte man nicht alles spielerisch lösen, aber es war deutlich mehr möglich als das, was mein Team gezeigt hat." Zu oft hätten seine Schützlinge den Ball halbhoch in den Strafraum gespielt, etwas, was dem Trainer gar nicht gefällt. Erspielten sich die Gäste Chancen, was sie im Grunde reichlich taten, wurden diese vergeben – Latte, Pfosten und zweimal habe der TuS-Keeper glänzend pariert. Besser machten es die Gastgeber, die per Konter durch Sebastian Wichern (38.) in Führung gingen. Zu diesem Zeitpunkt war Bothel bereits in Unterzahl. Sven Beyer kam laut Lindhorst mehrmals zu spät in die Zweikämpfe und hätte daher berechtigterweise Gelb-Rot gesehen (33.).

"Hätten wir nicht so früh ausgeglichen, wäre es wohl so zäh geblieben", vermutete Lindhorst. Das dem nicht so war, war Patrick Zimmermanns Treffer in Minute 46 zu verdanken. Im weiteren Verlauf hätten auch die Kräfte der Botheler nachgelassen und die Verdener kamen zu weiteren Treffern – 2:1 durch Maximilian Schulwitz (59.) und 3:1 durch Jonas Austermann (85.).