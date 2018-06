Hyoung-bin Park wechselt das Werder-Trikot gegen das des TB Uphusen. (Mario Nagel)

Uphusen. In Sachen Kaderplanung ist der TB Uphusen noch einmal aktiv geworden. Zwei junge Spieler hat der Sportliche Leiter des Fußball-Oberligisten, Andre Schmitz, an den Arenkamp geholt: Leon Krämer und Hyoung-bin Park. „Sie sind zwar beide noch sehr jung. Die Jungs haben aber das Zeug, sich über kurz oder lang zu Stammspielern zu entwickeln“, sagt Andre Schmitz, der großes Vertrauen in das Potenzial der beiden Neu-Uphuser hat.

Sowohl Krämer als auch Park waren zuletzt in Bremen aktiv. Letzterer spielte seit der Saison 2015/2016 für den SV Werder Bremen III. „Park ist Mittelfeldspieler. Er kann aber auch auf der Außenbahn eingesetzt werden. Er ist sehr zweikampfstark und ein cleverer Spieler. Zudem kann er die Räume gut zustellen und besitzt ein tolles Passspiel. Bei ihm erkennt man die Werder-Schule“, meinte Andre Schmitz. Bevor Park zu den Grün-Weißen wechselte, spielte er für die U19-Junioren des Blumenthaler SV. Sein Trainer hieß damals Fabrizio Muzzicato, der nun Uphusen in der Oberliga coacht.

Erstes Jahr im Herrenbereich

Leon Krämer steht dagegen vor seinem ersten Jahren im Herrenbereich. In der abgelaufenen Spielzeit lief der Stürmer für den TuS Komet Arsten in der A-Junioren-Regionalliga auf. Schmitz erklärte, dass er Krämer eine Zeit lang beobachtet habe. Mit seinen Leistungen habe er die Verantwortlichen des TB Uphusen überzeugt. „Leon ist ein junger und sehr williger Spieler. Mit seinen 1,88 Meter ist er ein großgewachsener Spieler. Die älteren Spieler sollen ihm dabei helfen, sich schnell in der Oberliga zurechtzufinden“, erklärte Schmitz.