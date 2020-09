Gewann unter anderem den Dreisprung: Kajsa Gerkens. (Helmut Behrmann)

Was im Mai nicht möglich war, wurde nun nachgeholt. 210 Teilnehmer aus 62 Vereinen traten zur Leichtahtletik-Meisterschaft des Bezirks Lüneburg im Verdener Stadion unter Corona-Bedingungen an. Darunter waren viele Sportler außerhalb des Bezirks, die gerne auf einen Meistertitel verzichteten, aber die Wettkampfgelegenheit nutzten.

Von den 29 Athleten der LG Kreis Verden ragten zwei junge Damen mit je drei Meistertiteln heraus: Kajsa Gerkens (Verden) gewann die 100 Meter der weiblichen U20-Jugend mit Jahresbestzeit von 13,39 Sekunden. Zudem siegte sie im 100-Meter-Hürdenlauf mit ausbaufähigen 16,20 Sekunden. Es war wegen ihres USA-Aufenthaltes ihr erstes Rennen über diese Distanz nach langer Zeit. Gerkens krönte ihren Wettkampftag im abschließenden Dreisprung: Erstmals in dieser Sprungdisziplin antretend, gelang ihr schon im zweiten Durchgang mit 10,83 Meter ein neuer Kreisrekord, der auch für die Frauenklasse gilt. Im letzten Versuch steigerte sie dies noch einmal auf 11,17 Meter. Dreimal siegreich war auch das Verdener W15-Talent Hannah Wittboldt-Müller. Im 80-Meter-Hürdenlauf steigerte sie sich um mehr als eine halbe Sekunde auf schnelle 12,67 Sekunden und war auch über 100 Meter mit 13,34 Sekunden so schnell wie nie zuvor. Im Dreisprung wäre sie gern wieder über 10 Meter gekommen, 9,91 Meter reichten jedoch ebenfalls zum Sieg.

Sprint-Gold für Simon Peno

Über 100 und 200 Meter der Männer fehlte der verhinderte Favorit Jonas Pannevis. Der der Achimer Simon Peno ersetzte den Topathleten der LGKV jedoch bestens. Über 100 Meter kam er mit 12,85 Sekunden als Zweiter ins Ziel und wurde danach mit 26,01 Sekunden Bezirksmeister über 200 Meter. Schnellster Mann im Bezirk Lüneburg über 3000 Meter war der Oytener Fisha Werede als Gesamtvierter mit 9:34,92 Minuten. Als Dritter kam Thimo Klein (ebenfalls Oyten) nach 10:12,35 Minuten ins Ziel. M50-Senior Uwe Cordes wurde mit 10:35,97 Minuten Sechster. Im gleichen Rennen mit Klein und Cordes verbesserte sich Sophie Marie Kohlhase an ihrem 22. Geburtstag als Bezirksmeisterin um 16 Sekunden auf 10:33,75 Minuten. Als Zweite der Frauenwertung kam W55-Seniorin Manuela Jaschinski auf 14:04,56 Minuten. Als Bezirksmeister der U20 kam der Verdener Jakob Garin mit 10:32,15 Minuten knapp vor Kohlhase und Cordes im Ziel an. Dritter der U20-Wertung wurde der Uesener Simon Mohrmann mit 11:59,72 Minuten.

Lediglich M55-Senior Klaus-Dieter Nolte trat für die LGKV-Männer zu einem technischen Wettbewerb an: Als Dreisprung-Zweiter stellte er seine Jahresbestweite ein – mit 10,19 Meter war wieder einmal der letzte Versuch sein bester. Im 100-Meter-Finale der U18-Jugend liefen der Verdener Eike Bosselmann (12,53sec) und der Achimer Felix Schubert (12,61sec) als Dritter und Vierter dicht an ihre jeweiligen Bestzeiten heran. Über 200 Meter wurde Schubert mit starken 24,98 Sekunden Dritter, um dann über 400 Meter mit 58,75 Sekunden Bezirksmeister zu werden.

Im Weitsprung dieser Altersklasse wurde mit Princley Eunis ein junger Mann aus Kamerun, der nun in Achim lebt, in seinem ersten Leichtathletikwettkampf mit 5,26 Meter Fünfter. Als Siebter mit 5,07 Meter übertraf auch Eike Bosselmann erstmals die Fünf-Meter-Marke. Seinen ersten Wettkampf bestritt auch Sidney Ndefru, ebenfalls aus dem Kamerun stammend und nun in Achim lebend. Über 100 Meter der M14-Jugend wurde er mit 12,73 Sekunden Zweiter und über 300 Meter mit 42,19 Sekunden Bezirksmeister. Nebenbei beförderte er die vier Kilogramm schwere Kugel auf 9,06 Meter. Diese Weite reichte für Platz zwei.

Die Frauenklasse der LGKV vertraten vier Verdener Seniorinnen. Über 100 Meter verpasste Brigitte Heidrich mit Jahresbestzeit von 14,37 Sekunden knapp das Finale, über 400 Meter wurde sie mit 69,88 Sekunden Vierte. Zweite in diesem Rennen wurde Mittelstrecklerin Melanie Noack mit 68,98 Sekunden. Im Weitsprung kam Ute Jordan als Sechste auf 3,77 Meter. Als Vierte im Diskuswurf gelang auch Birgit Schwers (26,21m) eine Jahresbestweite.

In den Wettbewerben der weiblichen U18-Jugend schnappte sich die Verdenerin Inga Wedig zwei Meistertitel. Mit der Kugel hatte sie mit 13,83 Meter einen großen Vorsprung auf die Zweitplatzierte. 27,42 Meter brachten ihr die Diskusmeisterschaft ein und im Speerwurf wurde sie mit 30,52 Meter Vierte. In dieser Altersklasse ging Cora Spöring (Verden) erstmals in ein 400-Meter-Rennen und kam mit 76,76 Sekunden auf Rang vier.

In dem von Hannah Wittboldt-Müller gewonnenen 100-Meter-Sprint der W15 wurde Maya Schuler (Achim) mit 14,86 Sekunden Fünfte, als Weitsprungdritte kam sie auf 4,05 Meter. Werferin Charlotte Nolte kam als Kugelstoß-Fünfte mit 6,91 Meter auf eine neue Bestweite, ebenso als Speerwurf-Zweite mit 14,95 Meter. Einen weiteren zweiten Platz brachten ihr 16,64 Meter mit dem Diskus ein. Über 100 Meter der W14-Jugend liefen die Verdenerinnen Jessica Quint (14,21sec) und Marit Domnik (14,26sec) auf die Plätze vier und fünf. Über 300 Meter steigerte sich Domnik als Zweite auf 45,66 Sekunden. Linna Gerkens (Kirchlinteln) kam in ihrem ersten 300-Meter-Rennen als Dritte auf flotte 46,63 Sekunden. Im Weitsprung brachten Jessica Quint 4,56 Meter auf Platz drei, als Fünfte sprang Marit Domnik auf 4,43 Meter. Mit 4,08 Meter übertraf Linna Gerkens erstmals die vier Meter und kam auf Rang sechs. Mit 9,08 Meter holte sich Jessica Quint zudem den Titel im Dreisprung und kam als Speerwurf-Zweite auf 21,99 Meter.