Landesliga Männer: Vier Linkshänder hat Lars Müller-Dormann beim TV Oyten in dieser Saison im Kader. Im Auswärtsspiel bei der HSG Stuhr droht aus dem Quartett ein Duo zu werden. „Bei Anton Zitnikov und Kilian Tiller könnte es eng werden“, erläutert der Trainer der „Vampires“. Zitnikov war beim jüngsten Sieg gegen die SG Arbergen-Mahndorf bereits in der Anfangsphase umgeknickt, der junge Tiller plagt sich mit einer Grippe herum. „Die Spiele gegen Achim und Arbergen haben wir auch ohne Anton gewonnen“, will Müller-Dormann kein Risiko eingehen. So oder so, versichert der Coach, habe er eine volle Bank. Derweil ist Stuhr bisher noch nicht richtig in Tritt gekommen: 3:7 Punkte hat der von Sven Engelmann trainierte Sechste des Vorjahres auf dem Konto. Zuletzt gab es beim 29:34 bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II einen weiteren Dämpfer. „Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen. Stuhr hat einen starken Keeper, wir müssen konzentriert abschließen“, warnt Müller-Dormann vor Aschkan Sadeghi im Tor der Gastgeber.

Anpfiff: Sonnabend um 16.30 Uhr in Brinkum