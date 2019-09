Balint Bencsik wurde mit dem TV Baden II in Buxtehude Zweiter. Laut seines Trainers Peter-Michael Sagajewski wusste der Außenangreifer zu überzeugen. (Björn Hake)

Für den TV Baden II stand am Wochenende ein echter Testlauf auf die neue Saison in der Volleyball-Oberliga auf dem Programm. Das Team um Trainer Peter-Michael Sagajewski, der die Mannschaft von Werner Kernebeck übernommen hat, nahm am Nordwestpokal teil. In ihrer Gruppe bekamen es die Badener mit drei Mannschaften zu tun. Am Ende erreichte der TVB zwar die nächste Runde nicht, aber mit dem zweiten Platz war der Coach ebenfalls zufrieden.

Im ersten Spiel des Tages standen die Badener dem Regionalligisten TSV Buxtehude-Altkloster gegenüber. Die Schwarz-Weißen legten furios los. Satz Nummer eins gewann die Zweitliga-Reserve mit 25:12. „Das war allerdings zu hoch“, meinte Sagajewski. Denn mit diesem hohen Satzgewinn im Rücken schlich sich in Durchgang zwei ein wenig der Schlendrian ein. Der TSV legte zwei Punkte vor. Diesem Rückstand lief der TVB anschließend hinterher, sodass Buxtehude den Satzausgleich schaffte (25:23). Im Tiebreak berappelte sich der Oberligist wieder, gewann diesen mit 15:10 und durfte den Matchgewinn feiern.

Anschließend ging es gegen den großen Turnierfavoriten SVG Lüneburg II. Die Bundesliga-Reserve der „Lünehünen“ sollte sich für das Sagajewski-Team in der Tat als zu stark erweisen. Im Schnelldurchgang entschied der spätere Erstplatzierte und Drittligist das Spiel mit 2:0 (25:14, 25:14) für sich. „Wir hatten uns nach der Niederlage vorgenommen, dass wir uns unbedingt den zweiten Platz sichern wollten“, sagte Sagajewski. Dafür musste im abschließenden Spiel ein Sieg gegen den VfL Wildeshausen her. Den ersten Satz musste der TVB aber mit 23:25 dem Gegner überlassen. Danach lief es besser: Zunächst gewann Baden II den zweiten Durchgang mit 25:19, anschließend wurde auch der Tiebreak mit 16:14 gewonnen. Daher zog Peter-Michael Sagajewski auch ein positives Fazit: „Dieses Turnier hat allen Spaß gemacht.“

Platz vier für TV Baden I

Im Einsatz war auch die erste Mannschaft des TV Baden. Sie nahm an einem stark besetzten Vorbereitungsturnier in Ibbenbüren teil. Ausgerichtet wurde der Wettbewerb von den Tecklenburger Land Volleys. In ihrer Vorrundengruppe bekam es die Mannschaft von Trainer Fabio Bartolone zunächst mit dem Ligakonkurrenten Bitterfeld-Wolfen zu tun. Die Badener entschieden das Duell der beiden Zweitligisten für sich. Nachdem der TVB dann auch den FC Schüttorf 09 II besiegt hatte, stand der Gruppensieg und der damit verbundene Einzug ins Halbfinale fest. In der Vorschlussrunde kam dann aber das Aus gegen den Moerser SC. Gegen den MSC, den der TVB auch in Liga zwei wieder begegnet, unterlag das Bartolone-Team mit 0:2 (22:25, 22:25). Das Spiel um Platz drei verlor wiederum gegen den FC Schüttorf 09 I, auf den die Badener auch zum Ligaauftalt am 15. September treffen.