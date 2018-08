Schiedsrichterin Kim-Jasmin Meineke assistiert erstmals in der höchsten Spielklasse des deutschen Frauenfußballs. (Michael Braunschädel)

Auf dem Rasen sind sie eher die Ausnahme als die Regel. Trotzdem haben Schiedsrichterinnen gute Chancen, sich in der Fußballwelt zu behaupten – so wie Kim-Jasmin Meineke. Die Unparteiische aus dem Kreisfußballverband Verden hat eine steile Karriere hingelegt. In dieser Saison assistiert die 23-Jährige erstmals in der Frauen-Bundesliga. In der zweiten Liga steht sie dagegen bereits im zweiten Jahr an der Linie. Für sie ein wahr gewordener Traum.

Im Alter von 13 Jahren assistierte Meineke bei ihrem ersten Kreisligaspiel der Herren. Ihr Vater hatte sie ein Jahr zuvor zu einem Lehrgang nach Uesen mitgenommen. Wenn sie gerade nicht in der Frauen-Bundesliga assistiert, leitet Meineke als Schiedsrichterin Spiele der Herren-Bezirksliga und der Frauen-Regionalliga. Lautstarke Auseinandersetzungen auf dem Platz hat die junge Frau bei beiden Geschlechtern in gleicher Intensität erlebt. „Da tun sich Männer und Frauen nichts“, findet sie.

„Es ist ein schmaler Grat, auf dem man als Frau wandert“

Meinekes blondes Haar fällt ihr über die Schultern, sie hat eine sportliche Statur, strahlt mit ihren blauen Augen. Sie spricht schnelle Sätze, die Stimme wird dann teils brüchig. Bemerkungen über ihr Aussehen oder gar Sprüche wie „Frauen haben auf dem Platz nichts zu suchen“ bleiben bei männlichen Spielern nicht aus. „Es ist ein schmaler Grat, auf dem man als Frau wandert“, weiß Meineke. Manchmal müsse sie einen blöden Spruch ignorieren, um das Spiel am Laufen zu halten. Gerne kontert sie aber auch durch eine beiläufige Bemerkung wie „Beim Frauenfußball sehe ich aber bessere Pässe“. Im Spiel ist kein Platz für Persönliches, weiß sie. „Es ist wichtig, unauffällig zu sein. Solange das Spiel gut läuft, sehe ich keinen Grund, mich aufzuspielen.“ Diskriminierung zeigt sie aber buchstäblich die Rote Karte.

Volle Konzentration an der Linie: Lucy Holsten (16) als Schiedsrichter-Assistentin in der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals. (Björn Hake)

Grundsätzlich hat die Schiedsrichterin vom TSV Brunsbrock das Gefühl, mit ihrem Führungsstil auf dem Spielfeld oft mehr akzeptiert zu werden als einige männliche Kollegen. Statt ihre Stimme zu erheben, setzt sie mit der Körpersprache deutliche Signale. Die Spielleitung auf dem Platz hat ihr auch beruflich Selbstvertrauen gegeben. Als Polizeikommissarin muss die Unparteiische tagtäglich Autorität ausstrahlen. „Ich habe keine Angst vor Diskussionen und Kritik – nicht auf dem Platz und auch nicht auf der Straße“, sagt sie mit nun klarer, kräftiger Stimme.

Für ihre Partien muss sich Meineke, die selbst nicht mehr Fußball spielt, Zeit freischaufeln. In der Bundesliga fallen die Begegnungen meist aufs Wochenende. Je nachdem, wo es hingeht, reist sie am Vortag an. Drei bis vier Mal im Monat kommt sie zum Einsatz. Herren- und Frauenspiele pfeift sie immer noch, doch der DFB hat Vorrang. Als Jugendliche waren Meineke kurzzeitig andere Dinge wichtiger als der Fußball. Als der Kreisverband sie dann fördern wollte, kehrte sie zurück. Über diese Entscheidung ist die Verdenerin froh: „Viele Frauen fangen mit dem Schiedsrichtern an und machen das zwei Jahre. Dann kommt plötzlich der Freund, die Schule, und man setzt andere Prioritäten.“

Acht weibliche Schiedsrichterinnen

Im Kreisverband Verden sind von 165 aktiven Schiedsrichtern acht weiblich. Sie kommen auch im Herrenbereich oder bei Spielen männlicher Jugendmannschaften zum Einsatz. In den höheren Spielklassen fällt das Verhältnis besser aus: Unter den 74 Verbands-Unparteiischen des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) befinden sich 21 Frauen. „Die Bereitschaft, den nötigen Aufwand zu betreiben, ist geringer als bei den Männern“, erklärt Bernd Domurat vom NFV-Schiedsrichterausschuss. An dieser Einstellung arbeite der Verband. Die 40 Kreisverbände entsenden jährlich Vertreterinnen zu einem Coaching. Über den Landesverband können sich Schiedsrichterinnen aus der Oberliga für die Assistenz in der Frauen-Regionalliga qualifizieren.

Die Chancen stehen gut, es als Schiedsrichterin weit nach oben zu schaffen, meint Daniel Ballin. „Die Durchlässigkeit ist bei den Frauen höher als im Herrenbereich“, sagt der Verdener Kreisschiedsrichterlehrwart. Das liegt an einer großen Diskrepanz: Die Verbände wollen die Spiele der Damen möglichst mit Schiedsrichterinnen besetzen, jedoch sind relativ wenige verfügbar. Den Schiedsrichter-Nachwuchs bindet Ballin in der ersten Zeit immer als Assistenz in Spiele ein, um das Potenzial einschätzen zu können. „So erfährt man viel über den Kandidaten“, sagt er. Irgendwann kommen dann auch Ziele zur Sprache. Als Meineke etwa den Weg in die Frauen-Regionalliga einschlug, wusste der stellvertretende Kreisschiedsrichterobmann, dass er seinen Schützling in die Herren-Bezirksliga bringen musste. Das war die Basis für Meinekes weiteren Aufstieg. „Dann hat Kim eine höhere Frequenz in der Kreisliga bekommen, damit wir sie beobachten und unterstützen konnten“, erinnert sich Ballin.

Den Mut fast verloren

Meineke hatte für ihre Spiele immer viel Lob bekommen. Bis es Kritik an ihrem ersten Spiel in der Bezirksliga gab. Für Meineke, die stets 100 Prozent auf dem Platz geben will, ein echter Tiefschlag. „Ein schlechtes Erlebnis reicht am Anfang schon, um hinzuschmeißen“, sagt sie. Sie ist trotzdem an der Pfeife geblieben – und damit nicht allein. Laut Bernd Domurat ist eine neue Generation Schiedsrichterinnen auf dem Vormarsch, er spricht sogar von einer Art „Bibiana-Steinhaus-Effekt“ – zumal die erste Schiedsrichterin im Männer-Profifußball, wie auch Drittliga-Schiedsrichterin Riem Hussein, aus Niedersachsen stammt.

Meineke bewundert zwar beide Frauen. Sie sucht sich aber lokale, überwiegend männliche Vorbilder. Ein solches ist für sie der Bundesliga-Schiedsrichter Harm Osmers. Der Unparteiische vom SV Baden ist dem Kreisverband verbunden und bringt mindestens einmal pro Jahr sein Wissen in Lehrabenden ein. „Das ist ein tolles Signal“, sagt Meineke.

Auch die Verdenerin beeindruckt andere. Mit Lucy Holsten steht ein weiteres Nachwuchstalent des Kreisverbandes in den Startlöchern. „Kim ist mein kleines Vorbild“, sagt die 16-Jährige. Holsten zieht sich die Fußballschuhe seit ihrem sechsten Lebensjahr an, vor zwei Jahren hat sie als Schiedsrichterin angefangen. Seit ihrem Lehrgang in Barsinghausen leitet sie Jugendspiele und assistiert bei den Herren bis zur Landesliga. Noch steht sie überwiegend an der Linie, aber das Verhältnis könnte sich eines Tages drehen, denn pfeifen liegt ihr genauso. „Als Assistent kann man sich viel abschauen“, findet Holsten. Autoritär ist sie auf dem Platz nicht, zu kumpelhaft aber auch nicht. „Ein Mittelding ist gut.“

Die Schülerin weiß, was es heißt, eine von wenigen zu sein. Weil es in ihrem Heimatverein TSV Bassen zunächst keine Mädchenmannschaft gab, spielte sie bei den Jungs mit. Diese Saison ist sie zu den Damen des TSV Fischerhude-Quelkhorn gewechselt. Holsten assistiert oder pfeift ein bis zwei Mal pro Woche, ist aber trotzdem noch als Spielerin aktiv. Solange sich beides vereinbaren lässt, will die Schülerin weiterhin zweigleisig fahren. Sie fürchtet aber auch, dass das irgendwann nicht mehr geht. „Klar würde ich mich dann gegen den aktiven Fußball entscheiden, wenn ich die Möglichkeit bekäme, in höheren Klassen zu pfeifen.“