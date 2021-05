Moritz Nientkewitz schließt sich zur neuen Saison dem FC Verden 04 an. Dort wird er mit Stefan Wöhlke und Ole Brüns um den Platz zwischen den Pfosten ringen. (Björn Hake)

Den nächsten Schritt in der Entwicklung machen – das ist für viele Fußballer die Intention, wenn sie den Verein wechseln. Da geht es Moritz Nientkewitz und Edward Kelsch nicht anders. Beide Fußballer – zuletzt im Kader des Bezirksligisten FSV Langwedel-Völkersen – wollen sich künftig eine Liga höher durchsetzen. Und zwar beim Landesligisten FC Verden 04. Nicolas Brunken, Sportlicher Leiter der Reiterstädter, präsentierte die beiden Neuzugänge am Montag im Doppelpack.

Brunken ist davon überzeugt, dass der FCV mit den beiden Neuen den berühmten guten Fang gemacht habe. Das dürfte besonders auf Moritz Nientkewitz zutreffen. Schließlich zählt der Torhüter im Landkreis Verden zu den besten und talentiertesten seiner Zunft. Mit dem Keeper stehe der Klub aus der Allerstadt bereits seit Längerem im Kontakt, verriet Brunken im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir sind froh, dass es jetzt geklappt hat“, sagte der Sportliche Leiter. Durch die Verpflichtung von Moritz Nientkewitz stehen Verdens Trainer Frank Neubarth in der neuen Saison gleich drei Torhüter zur Verfügung. Neben dem Keeper aus Langwedel gehören weiterhin der erfahrene Stefan Wöhlke sowie der talentierte Ole Brüns zum Kader des FC Verden 04.

Verden will kein Risiko eingehen

Mit nunmehr drei Torhütern im Team wollen die Verdener auch einem gewissen Risiko aus dem Weg gehen, plötzlich komplett ohne Keeper dazustehen. Der Grund für dieses Denken ist der Fitnesszustand von Ole Brüns. „Ole ist an der Wade verletzt und weiß noch nicht genau, was er hat“, erzählte Nicolas Brunken. „Wir haben uns deshalb verstärkt auf die Suche gemacht. Wir wollen nicht mit nur einem zu 100 Prozent fitten Torhüter in die Saisonvorbereitung gehen.“ Fündig geworden sind Brunken und Co. schließlich in der Nachbarschaft – und das nicht nur für die Position zwischen den Pfosten. Mit Moritz Nientkewitz (23) wechselt eben auch Edward Kelsch vom FSV zum FCV. Der 23-Jährige soll in der Neubarth-Elf im Mittelfeld zum Einsatz kommen. „Edward hat bei uns in der Vergangenheit bereits in einem Probetraining überzeugt“, sagte der Sportliche Leiter der Verdener. „Sowohl Moritz als auch Edward haben die Ambition, einen Schritt höher zu gehen und wir trauen ihnen die Landesliga auch zu.“

Mittelfeldspieler Edward Kelsch hat sich ebenso zu einem Wechsel in die Reiterstadt entschlossen. (Björn Hake)

Zu dieser Einschätzung kommt auch Emrah Tavan. Er ist – wenig verwunderlich – weniger erfreut, dass sich die beiden dem Nachbarn aus Verden anschließen. Denn der Coach des FSV Langwedel-Völkersen muss damit auf zwei weitere Spieler verzichten, die in seinem Kader eine gewichtige Rolle gespielt haben. Und sie sind nicht die einzigen, die dem Klub in der aktuellen Pause den Rücken kehren: Justin Schmidt hat sich ebenfalls dazu entschieden, seine Zelte in der Bezirksliga abzubrechen, um sie in der Landesliga wieder aufzuschlagen.

„Es ist natürlich schade, dass die drei uns verlassen. Am Ende war es bei allen sehr knapp, vor allem Moritz war hin -und hergerissen“, sagte Tavan zu den Wechseln. „Einen Torwart zu ersetzen, ist immer sehr schwierig. Vor allem, wenn er die Klasse wie Moritz hat. Er kann auf jeden Fall höher spielen.“ Den Schritt in die Landesliga traut Emrah Tavan Justin Schmidt und Edward Kelsch ebenfalls zu. Alle drei seien für ihn „überragende Spieler“, auf die der Coach des FSV Langwedel-Völkersen nun aber verzichten muss. „Böse sind wir ihnen aber nicht. Es kommt halt immer wieder vor, dass Spieler einen Verein verlassen“, sagte Tavan. Die Intention ist bei solchen Wechseln häufig die gleiche, die die Spieler verfolgen: Sie wollen den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen.