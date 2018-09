Während der Vorbereitung hat Fabio Bartolone viel mit seinen Spielern gesprochen. Jetzt müssen sie Taten folgen lassen. (Björn Hake)

Baden. Die Zeit der Vorbereitung – sowohl der sportlichen als auch organisatorischen – ist vorbei. Jetzt gibt es für die Volleyballer des TV Baden kein Zurück mehr: Für sie beginnt das große Abenteuer 2. Bundesliga. Die Saison im Unterhaus beginnt für die Truppe um Trainer Fabio Bartolone am Sonntag mit dem Auswärtsspiel gegen den TuB Bocholt (Anpfiff um 16 Uhr).

Die Badener treffen in ihrem ersten Zweitligaspiel der Vereinsgeschichte gleich auf einen gleichgesinnten Kontrahenten. Denn wie der TV Baden hat sich auch der TuB Bocholt den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt. „Den Klassenerhalt so früh wie möglich klar machen und schauen, was dann noch geht“, lautet die Wunschvorstellung von Bocholts Mannschaftskapitän Lars Günther. In der vergangenen Saison, in der sich der TV Baden mit Platz drei in der 3. Liga West das Aufstiegsrecht sicherte, haben die Bocholter ihr Ziel erreicht. Am Ende der Spielzeit 2017/2018 belegte Bocholt Platz zehn in Liga zwei und hatte fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Dass die Liga gehalten wurde, war auch dem großen Zusammenhalt der Mannschaft zu verdanken. Diese Eigenschaft zählt laut Fabio Bartolone auch zu den großen Stärken seines Teams. Und auch die Worte, die aus Baden zum Thema Saisonziel zu hören sind, klingen ähnlich wie die aus Nordrhein-Westfalen. „Die Klasse halten und nach Möglichkeit nicht gegen den Abstieg spielen“, sagt Trainer Fabio Bartolone. Was das Ziel der gesamten Saison angeht, hat der Italiener schon einmal eine klare Vorstellung. Was er mit seinem Team in Bocholt erreichen kann, könne er dagegen noch nicht so richtig einschätzen. Natürlich sei es der Plan, am Sonntag zu gewinnen. Aber ob das auch gelingt, möchte der TVB-Coach im Vorfeld nicht einschätzen. „Das ist an einem ersten Spieltag immer schwer zu sagen“, findet Fabio Bartolone. „Wir haben ein paar Informationen über den Gegner, vor allem aus der letzten Saison. Richtig viel wissen wir aber auch nicht.“

Fabio Bartolone rechnet jedoch damit, dass sein TVB zum Auftakt auf einem Gegner trifft, der im weiteren Verlauf zu den direkten Konkurrenten seines neuen Teams zählen könnte. „Wenn wir aber unsere Chance bekommen, das Spiel zu gewinnen, dann müssen wir diese auch nutzen.“ Bartolone hofft zudem, dass sein Team die Leistung aus dem Vorbereitungsspiel gegen den Erstligisten Giesen Grizzlys erneut abrufen kann. Mit 2:3 verlor der TVB den Test in der Lahofhalle. Bartolone: „Wenn wir so spielen, dann sieht es sicher gut aus. Wenn wir aber so auftreten wie bei unserem letzten Vorbereitungsturnier, schaut es schlechter aus.“ Darüber hinaus zählen für Fabio Bartolone in Bocholt auch andere Faktoren – vor allem emotionale. „Wir müssen den Sonntag auch genießen. Das wird für uns alle ein ganz besonderer Tag“, sagt der Coach. „Es wird unseren allerersten Aufschlag, die erste Annahme und den ersten Angriff in der 2. Bundesliga geben.“