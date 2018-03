Bekam ein Sonderlob vom Coach, da er maßgeblich am Erfolg über Jörn Kaib (r.) und den TSV Bassen beteiligt war: Patrick Zimmermann. (Björn Hake)

Verden. Ein Bild, das derzeit häufig zu sehen ist: Während der Großteil der Fußball-Mannschaften der Region am Sonntag aufgrund der Witterung spielfrei hat, stehen die Akteure des FC Verden 04 auf ihrem Kunstrasen und bestreiten ein Spiel in der Bezirksliga Lüneburg 3. Und noch ein Punkt ist dabei immer der gleiche, die Rede ist nicht von den Trikots der Gastgeber, sondern von dem Endresultat. Die Verdener punkten im Jahr 2018 immer, meistens dreifach, so auch am Sonntag. Mit 4:0 (1:0) wurde im Derby der TSV Bassen bezwungen, und das war eine deutliche Angelegenheit.

Einzig beim 3:3 gegen den SV Lilienthal-Falkenberg am vergangenen Spieltag ließen die Verdener in diesem Jahr Zähler liegen. Nun holten sie wieder drei, drei ziemlich eindeutige. „Die haben in der Bezirksliga nichts verloren“, kommentierte Bassens Sportlicher Leiter, Marco Holsten, entsprechend und fügte an: „Der Verdener Sieg war hochverdient. Der Abstieg von denen war ein reiner Betriebsunfall.“

Wäre nach Halbzeit eins Schluss gewesen, wäre das Resümee von Marco Holsten anders ausgefallen, denn in den ersten 45 Minuten wussten die Gastgeber noch nicht zu überzeugen. „Die erste Hälfte verlief sehr schleppend. Bassen hat sich auf die Verteidigung konzentriert und das sehr gut gemacht. Bei uns war viel zu wenig Laufbereitschaft vorhanden, auch auf die zweiten Bälle sind wir nicht vernünftig gegangen“, kritisierte Sascha Lindhorst den ersten Teil des Auftritts seiner Truppe. Mit 1:0 lagen die Domstädter dennoch in Front. In Minute 40 eroberte Patrick Zimmermann den Ball, spielte ihn auf Maximilian Schulwitz, der wiederum Jonas Austermann auf eine einsame Reise schickte – Führung für den FCV.

Dennoch musste Lindhorst reagieren, einmal in spielerischer Hinsicht, einmal aufgrund der Verletzung von Steen Burford (Achillessehnenprobleme). Frederik Bormann und Amer Özer kamen ins Spiel. „Sie sorgten für deutlich mehr Leben“, lobte Lindhorst die beiden. Und nach zehn Minuten hatte der Verdener Coach noch mehr zu loben. Patrick Zimmermann – „Er war maßgeblich an dem Sieg beteiligt“ (Lindhorst) – schickte diesmal Schulwitz auf die Reise, der mit dem 2:0 für „Sicherheit“ sorgte. Die endgültige Entscheidung fiel dann mit dem direkt verwandelten Freistoß von Amer Özer in der 76. Minute.

Das 4:0 von Maximilian Schulwitz (80.) spiegelte dann den einzigen wirklichen Kritikpunkt von Marco Holsten wider. Die Gäste verloren erneut im Spielaufbau den Ball und wurden dann durch einen einfachen Pass in die Spitze ausgeschaltet. „Zwei, drei Verdener Tore haben wir praktisch selber geschossen“, monierte Holsten.

Das Spiel insgesamt dürfte beim TSV aber schnell abgehakt werden, da man wusste, wer die Favoritenrolle innehatte. „Du kannst nicht erwarten, etwas Zählbares mitzunehmen, wenn du nach Verden fährst. Und wenn du dann solche Fehler machst, dann erst recht nicht“, betonte Bassens Sportlicher Leiter und fügte hinzu: „Ich habe mir vorher Oyten gegen Pennigbüttel angesehen. Man muss einfach sagen, dass das Welten zu Verden sind.“

Welten sind auch die Abstände in der Tabelle. Diese führt der FCV mit elf Punkten Vorsprung auf den MTV Riede an, hat aber auch drei Spiele mehr absolviert. Es folgen der TV Oyten mit 31 Punkten aus 19 Partien und Pennigbüttel mit 27 Zählern nach 14 Matches.