Als Max Borchert (am Ball) Oytens erstes Tor markierte, stand es bereits 7:1 für Berlin. (Björn Hake)

Berlin. Die Rollen waren vor dem Gastspiel des TV Oyten in der Jugendhandball-Bundesliga bei den Füchsen Berlin klar verteilt. Alles andere als ein klarer Erfolg der Top-Talente aus der Bundeshauptstadt gegen den Aufsteiger aus dem Landkreis Verden wäre einer Überraschung – einer riesigen Sensation – gleichgekommen. Doch beide Teams sollten in ihre jeweils vorgeschriebene Rolle schlüpfen: Am Ende wurde es sogar eine sehr deutliche Angelegenheit für den von Bob Hanning trainierten Spitzenreiter. 38:16 (17:6) lautete das Resultat nach 60 Minuten für den Überflieger der Nordstaffel.

Noch keine acht Minuten waren am Sonnabend in der Lilli-Henoch Sporthalle in Berlin-Schöneberg gespielt, da hatte die Begegnung praktisch ihren Sieger gefunden. 7:0 stand es zu diesem Zeitpunkt für die Gastgeber. Auch eine frühe Auszeit von Oytens Trainer Thomas Cordes beim Stand von 5:0 (6.) verpuffte ohne die erhoffte Wirkung. Max Borchert erzielte per Siebenmeter den ersten Treffer für die Gäste. Er markierte das 1:7. Das erste Tor aus dem Feld heraus ging auf die Kappe von Robin Hencken – 8:2 (10.). Beim 31:11 (45.) betrug der Rückstand zwischenzeitlich satte 20 Tore.

Gegner bestraft die Fehler

"In der Deckung kommen wir nicht ins Spiel und vorne agieren wir zu viel in der Breite", analysierte Cordes. "Das hat der Gegner brutal bestraft." Bei seinen Akteuren wäre nicht viel zusammengelaufen. "Man merkt, dass wir eine lange Saison in den Knochen haben. Irgendwie ist die Luft schon ein wenig raus." Oytens Trainer hatte den angeschlagenen Kreisspieler Timo Blau (Wadenverletzung) früh geschont. Linkshänder Kilian Tiller ließ Cordes nach der zweiten Zeitstrafe (15.) für längere Zeit auf der Bank. Noah Dreyer, Leon Thalmann, Jonas Lüdersen und Mohamed Sibahi fehlten aus unterschiedlichen Gründen im Aufgebot.

Das letzte Heimspiel in der Premieren-Saison in der Beletage des deutschen Jugendhandballs gegen den HC Empor Rostock ist für die Spieler von Thomas Cordes am kommenden Sonnabend ein Endspiel um eine achtbare Platzierung. Gewinnen die Oytener das Saisonfinale gegen den Nachwuchs von der Ostsee, dann winkt Platz acht. Bei einer Niederlage könnten die Blau-Roten im ungünstigsten Fall noch bis auf den vorletzten Rang zurückfallen. Thomas Cordes: "Ein Sieg zum Abschluss wäre natürlich eine schöne Sache." Man müsse nun sehen, dass man noch einmal den nötigen Schwung für das Saisonfinale bekommt.