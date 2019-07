Laurenz Meyer (links) und Lenny Geburzky gewannen in der U16. (fr)

Der Trainer war sich sicher: Das Abschneiden seiner Mannschaften könne sich sehen lassen. Der Coach, der diese Einschätzung abgab, ist Peter-Michael Sagajewski. Er verbrachte jetzt das Wochenende mit vielen Nachwuchs-Volleyballern des TV Baden in Aschen. Die Ortschaft Aschen im Osnabrücker Land ist zur Beachvolleyball-Hochburg geworden. Denn dort werden sämtliche Nordwestdeutsche Meisterschaften der Jugend ausgetragen. Mittendrin im Geschehen waren etliche Mannschaften des TV Baden. Und diese schnitten durchaus erfolgreich ab.

Gleich zwei Titel gingen an die Schwarz-Weißen. Beide Meisterschaften wurden am ersten Turniertag – dem Sonnabend – eingefahren. In der U13 durften Bennet Decker und Oke Tietjen den Gewinn der Goldmedaille bejubeln. Sie setzten sich vor Theo Brendel und Joshua Henkel vom Oldenburger TB durch. Dahinter folgten vier weitere Duos des TV Baden. „Dass sich Bennet und Oke durchsetzen, hatte ich schon ins Auge gefasst. Aber bei einem Turnier muss dann auch alles passen“, sagte Sagajewski. Und bei dem U13-Duo sollte alles zusammenpassen.

Das galt auch für Laurenz Meyer. Der TVB-Spieler trat in Aschen mit seinem Beachpartner Lenny Geburzky in der U16-Konkurrenz an. 15 andere Teams bewarben sich ebenfalls um den Turniersieg. Dieser sollte aber an Meyer und Geburzky gehen. Laut Sagajewski war der Erfolg mehr als verdient: „Denn Laurenz und Lenny haben die U16 gerockt.“ Am zweiten Turniertag sollte es für den TV Baden einen weiteren Podestplatz geben: In der U14 schrammten Bennet Decker und Niklas Burmeister nur ganz knapp am Meistertitel vorbei. Als Zweitplatzierte mussten sie lediglich Henry Bierbaum und Ole Sackermann vom SVC Laggenbeck den Vortritt lassen.

„Das war insgesamt ein super Ausflug mit guten Ergebnissen“, freute sich Peter-Michael Sagajewski. „Dabei hatten wir nur fünf Wochen Zeit, um uns intensiv auf die Wettbewerbe vorzubereiten.“