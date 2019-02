Laurin Struß durfte in Göttingen gleich zweimal jubeln. (FR)

Göttingen. Laurin Struß war bei der Tischtennis-Landesmeisterschaft in Göttingen bei den Schülern B einer der Favoriten. Denn nachdem er sich Ende 2018 bei der Landesrangliste durchgesetzt hatte, wurde er bei dem Turnier in Südniedersachsen an Position zwei gesetzt. „Diese Setzposition hieß es in den Gruppenspielen zu verteidigen, was Laurin in seinen drei Spielen auch souverän gelang“, sagte sein Trainer Sven Plaschke. „Die Auslosung des Achtelfinales machte die Situation jedoch etwas spannender. Denn er musste dort gegen den an Position fünf gesetzten Simon Penniggers antreten.“

Im jüngsten Duell gegen Penniggers hatte Struß noch den Kürzeren gezogen. Diesmal setzte er sich aber durch. Im Anschluss jubelte er auch im Viertel- und im Halbfinale. Im Endspiel traf er dann auf den an Nummer eins gesetzten Bastian Meyer. Die beiden Topspieler lieferten sich ein spannendes Duell, das erst im letzten Satz entschieden wurde. In diesem behauptete sich Laurin Struß und schnappte sich den Titel. Es sollte für den jungen Sottrumer nicht der einzige bleiben. Denn auch das Doppel-Finale entschied Struß für sich. Er triumphierte an der Seite von Dominik Blazek vom VfL Westercelle.