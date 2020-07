Marvin Ekuase, hier im Trikot des TB Uphusen, schließt sich dem TSV Ottersberg an. (Björn Hake)

Nachdem Egzon Prcani seine Zusage für die kommende Saison gegeben hat, kann sich der Fußball-Landesligist TSV Ottersberg über gleich vier neue Spieler freuen. Wie Trainer Jan Fitschen mitteilte, schließen sich zwei Torhüter den Wümmekickern an. Keeper Nummer eins ist Marvin Ekuase, der vom Bremen-Ligisten Brinkumer SV kommt. Torhüter Nummer zwei ist Marcel Welsch. Er wechselt wie Ekuase ebenfalls aus der Bremen-Liga in die Landesliga Lüneburg. Welsch kommt vom BSC Hastedt. Landesliga-Erfahrung kann Neuzugang Nummer drei vorweisen. Fabio Batke spielte seit 2017 beim Bremer Landesligisten OT Bremen. Ab der kommenden Saison läuft der Mittelfeldspieler für die Ottersberger auf. Wie bereits vermeldet, kehrt Firat Karaca dem Bezirksligisten TV Oyten den Rücken und will sich nun eine Liga höher beweisen.