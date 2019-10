Zwei verlorene Punkte für Etelsen

Hambergen. Der TSV Etelsen bleibt weiterhin das einzige ungeschlagene Team in der Fußball-Bezirksliga. Trotzdem herrschte nach Abpfiff der Begegnung beim FC Hambergen im Etelser Lager mehr Frust als Freude. Der Grund: Die Elf von Nils Goerdel kam nicht über ein 0:0 hinaus. Goerdel sprach deshalb auch von zwei verlorenen Punkten. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber am Ende vergessen, das Tor zu schießen“, sagte er.

Genug Gelegenheiten für ein Tor hatten die Gäste laut Goerdel – darunter drei, vier hundertprozentige Chancen. Eine davon verzeichnete Christopher Petzold, der den Ball aus sieben Metern per Kopf nicht im Tor unterbrachte. Auch Alex-Christian Ruf besaß mehrere gute Möglichkeiten, scheiterte aber am gegnerischen Torwart. Goerdel ärgerte sich dementsprechend auch. „Das Ding musst du einfach gewinnen“, haderte er mit der Chancenverwertung seines Teams. Hambergen habe sich dann in die Partie reingekämpft, kam aber nur zu einer Torchance nach einer Ecke. „Wenn der Fußball gerecht wäre, hätten wir gewonnen“, sagte Goerdel.

Für die Etelser ist es nach dem 2:2 gegen die Reserve des Heeslinger SC am vergangenen Wochenende das zweite Unentschieden in Folge. Dadurch schmolz der Vorsprung auf den zweiten Tabellenplatz, den der TSV Bassen nach diesem Spieltag inne hat, auf drei Punkte. Trotzdem liegt die Goerdel-Elf weiterhin auf Landesliga-Kurs. Und hierfür hilft bekanntlich jeder Punkt.