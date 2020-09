Der TV Oyten hat zum Auftakt eine knappe Niederlage kassiert. Beim Aufsteiger VfL Visselhövede unterlagen die Bezirksliga-Fußballer aus der zweiten Staffel mit 0:1 (0:1). Trotz der Niederlage war TVO-Coach Axel Sammrey im Großen und Ganzen zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Es waren zwei verschiedene Hälften. In der ersten Halbzeit hat Visselhövede früh gestört und wir sind zu keiner Torchance gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir von der ersten Minute Gas gegeben. Es war dann nur noch ein Spiel auf ein Tor“, berichtete Sammrey.

Der Aufsteiger ging in der 16. Minute in Führung. Nach einem hohen Ball im Mittelfeld behinderten sich zwei Oytener, sodass Visselhövede den Ball in Richtung Strafraum schoss. Dort standen sich wieder zwei TVO-Spieler im Weg. Die Folge: Patrick Peter durfte unbedrängt zum 1:0 einschieben. In der zweiten Halbzeit wollten die Oytener den Ausgleich mit aller Macht erzwingen. „Wir hatten mehrere Möglichkeiten. Der Ball wollte aber leider nicht ins Tor. Ein Punkt wäre gerecht gewesen“, schilderte Sammrey. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass die zweite Halbzeit gut war und die erste zum Lernen. Wir haben viele junge Spieler, da sind Abstimmungsprobleme normal.“