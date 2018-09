Lisa Gagelmann feierte mit dem TSV Morsum zum Auftakt einen Sieg. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Sechs Punkte hätten die drei Teams aus dem Landkreis Verden am ersten Spieltag der Handball-Landesklasse der Frauen im optimalen Fall einsammeln können. Zwei sind es am Ende geworden. Diese sind am Sonnabend auf das Konto des TSV Morsum gewandert. Die Mannschaft von Trainer Timo Lütje setzte sich beim TS Woltmershausen mit 28:23 (11:10) durch. Der Aufsteiger HSG Cluvenhagen/Langwedel musste sich derweil beim ATSV Habenhausen II mit 20:27 (10:16) geschlagen geben, der TSV Intschede verlor ebenfalls in der Fremde – bei der SG HC Bremen/Hastedt mit 24:31 (10:17).

Die Partie zwischen dem TS Woltmershausen und Landesliga-Absteiger TSV Morsum war in der ersten Halbzeit ausgeglichen verlaufen, was sich nach dem Seitenwechsel ändern sollte. Bis auf 21:13 zogen die Gäste bis zur 48. Minute davon. Mit vier Treffern war Alina Mielczarek an dem Zwischenspurt beteiligt. Insgesamt steuerte Morsums Rückraumspielerin zehn Tore zum Sieg ihrer Mannschaft bei. Seine Sieben habe im zweiten Abschnitt die konditionellen Vorteile ausgespielt, bilanzierte Tim Lütje. Überbewerten wollte Morsums neuer Trainer den Auftaktsieg in Bremen nicht. „Die ersten Punkte sind auf dem Konto, das ist zunächst erst einmal gut.“ An der Marschroute würde sich nichts ändern, so der Übungsleiter des TSV. Man wolle zunächst einmal gut in die Saison kommen.

Am Ende chancenlos

„Die Meisterschaft geht nur über die SG HC Bremen/Hastedt“ – da ist sich Jannik Sievers sicher. Gegen den Landesliga-Absteiger vom Jakobsberg war der von ihm trainierte TSV Intschede am Ende chancenlos. Ein besseres Resultat verspielten die Gäste auch durch ihre schwache Quote bei den Siebenmetern. Von elf Strafwürfen fanden nur fünf den Weg ins Ziel. Für Sievers sei das der Knackpunkt der Partie gewesen. „Die Niederlage müssen wir akzeptieren. Nutzen wir unsere Möglichkeiten, dann kann das schon ganz anders aussehen.“ Was den weiteren Verlauf der Saison angeht, ist der junge Trainer des TSV dennoch guter Dinge. „Wir haben einen breiten Kader, wir wollen vorne mitspielen. Das bleibt das Ziel“, kündigte er an. In der aktuellen Partie musste der TSV nach dem 8:7 durch die zwölffache Torschützin Marieke Witzschke abreißen lassen. Zur Halbzeit hatte der Gegner den knappen Vorsprung in eine komfortable Sieben-Tore-Führung umgewandelt.

Apropos sieben Tore: Exakt so viele Treffer lagen am Ende auch zwischen den Gästen von der HSG Cluvenhagen/Langwedel und dem ATSV Habenhausen II. Beim Aufsteiger aus dem Landkreis Verden hatte sich Trainerin Svenja Vast notgedrungen selbst zwischen die Pfosten gestellt, nachdem sich Neuzugang Insa Bodenstab in der Woche vor dem ersten Spiel verletzt hatte. „Das ist natürlich keine optimale Lösung“, sagte Vast. Die nächste Partie gegen den VfL Fredenbeck müsse man noch irgendwie überstehen, erklärte die Trainerin: „Dann sollte Insa wieder fit sein.“ Im Spiel selbst brachte sich die HSG durch eine schwächere Phase pro Halbzeit um ein besseres Resulat. Jill-Kathrin Kramer hatte für die Gäste nach 14 Minuten letztmals ausgeglichen – 5:5. Im weiteren Verlauf zog der ATSV bis auf 13:6 davon.