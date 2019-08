Bezirksliga Lüneburg 3: Nach dem Remis gegen Etelsen hat der TV Oyten am zweiten Spieltag erneut eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Gegner ist die TuSG Ritterhude und somit ein Team, „dass ich zur Bezirksligaspitze zähle“, wie TVO-Trainer Axel Sammrey verdeutlicht. Er war Zaungast beim TuSG-Erfolg in Langwedel. „Eine robuste Truppe, die taktisch sehr diszipliniert agiert„, nennt Sammrey die Stärken des Gegners. Trotzdem reist Oyten ohne Angst an. Mit Dennis Wiedekamp und Torhüter Christian Rathjen fehlen jedoch zwei erfahrene Akteure. Sammrey: „Alternativen haben wir, aber gerade die beiden sind schwer zu ersetzen. Für Christian wird Fabian Meyer im Tor stehen.“

Anpfiff: Sonnabend um 16 Uhr in Ritterhude