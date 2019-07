Charlotte Hoffmann wurde Vierte und Fünfte bei der DM. (Eike Mustroph)

Für die Medaillenränge hat es zwar nicht gereicht, als Erfolg darf der Wettkampf aber dennoch gewertet werden: Charlotte Hoffmann vom Verdener Ruderverein startete jetzt bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften auf dem Beetzsee und erreichte dort zweimal das Finale.

In der Altersklasse U19 startete sie im Einer. In ihrem Halbfinale war sie schnell unterwegs, sodass sie sich als Zweitplatzierte für den Endlauf qualifizierte. Im Finale traf Hoffmann auf starke Konkurrenz. Den Endlauf hatten auch Alexandra Förste, Vize-Weltmeisterin im Vierer und EM-Dritte im Einer, sowie Hannah Grimm und Alina Henze, Europameisterinnen im Doppelvierer, erreicht. „Charlotte ruderte ein beherztes Rennen, konnte ihre Zeit aus dem Halbfinale aber leider nicht wiederholen“, schilderte Axel Witte vom Verdener Ruderverein. Charlotte Hoffmann erreichte als Fünfte das Ziel.

Drei Stunden nach ihrem Einer-Rennen startete Charlotte Hoffmann ihr zweites Finale. Diesmal ging es im Juniorinnen-Doppelvierer ohne Steuermann um die Medaillen. Die Verdenerin ging in einer Renngemeinschaft mit Alina Henze, Hannah Grimm und Luise Reusch an den Start. Charlotte Hoffmann und Co. verpassten das Podest nur ganz knapp: Sie landete mit ihren Ruderkolleginnen auf dem undankbaren vierten Platz: Witte: „Nach dem schwierigen Saisonauftak ist die Leistung von Charlotte nach vielen Unwägbarkeiten im Winter und Frühjahr doppelt wertvoll zu bewerten.“