Bezirksliga Lüneburg 3: Es ist das Spitzenduell des 26. Spieltages. Der Tabellenführer TSV Ottersberg empfängt die Reserve des Heeslinger SC, die aktuell auf dem vierten Rang steht. „Wir sind natürlich gewarnt und haben höchsten Respekt vor dem Gegner. Ich erwarte eine offene und attraktive Partie gegen eine Mannschaft, die Fußball spielen möchte“, sagt TSV-Trainer Jan Fitschen, der wieder alle Mann an Bord haben wird. Um die Siegesserie von sechs Partien in Folge auszubauen, müsse Ottersberg auf einen Akteur der Gäste besonders aufpassen: „Toni Fahrner ist ein sehr konterschneller Spieler, auf den wir ein besonderes Augenmerk legen müssen“, erklärt Fitschen, dessen Mannschaft sich im Hinspiel nach einer ordentlichen Vorstellung mit 3:0 durchsetzte. Doch der HSC zeigt in der Fremde bessere Leistungen als auf heimischem Rasen und ist mit 25 Zählern aus elf Partien die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga, nur Ottersberg ist noch stärker. Nicht umsonst gewann Heeslingen Anfang März beim TSV Etelsen. „Dennoch wollen wir das Spiel zu Hause natürlich gewinnen“, sagt Fitschen. Für den HSC dürfte es die letzte Chance sein, um oben anzugreifen.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Ottersberg