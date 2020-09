Kollektives Aufatmen beim TSV Thedinghausen: Auch die Spielerin der Damenmannschaft ist nicht mit dem Coronavirus infiziert. Der Test fiel negativ aus, wie Thedinghausens Fußballchef Jan Steffens am Mittwochabend bestätigte. „Damit können unsere Frauen am Wochenende spielen“, war Steffens erleichtert, dass sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheiteten. Die Thedinghäuser hatten somit Glück im Unglück, da sich auch der Verdachtsfall der ersten Herren nicht bestätigte. Das Kreisliga-Spiel der Frauen gegen den TSV Dannenberg kann damit wie geplant am Wochenende stattfinden.