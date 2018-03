Die U13 des TV Baden hatte in der Lahofhalle einiges zu bejubeln. (Björn Hake)

Baden. Fünf kampfbetonte Volleyballspiele standen jetzt für die U13 des TV Baden bei der Nordwestdeutschen Meisterschaft auf dem Programm. Doch die junge Mannschaft von Trainer Peter-Michael Sagajewski wurde für den Aufwand belohnt. Bei den Titelkämpfen, die in der Badener Lahofhalle ausgetragen worden sind, belegte der Drittliga-Nachwuchs am Ende des Turniers den zweiten Platz.

In der Vorrunde trafen die Gastgeber zunächst auf den DJK Kolping Northeim und anschließend auf die Tecklenburger Land Volleys. Gegen Northeim siegte der TVB, von Tebu trennte man sich 1:1. Aufgrund des besseren Ballpunkt-Verhältnisses belegte Baden Platz eins in der Gruppe. In der Zwischenrunde setzte sich der TVB mit 2:0 gegen den VfL Stade durch und stand damit in der Finalrunde.

In dieser ging es im ersten Spiel gegen den Oldenburger TB. Das Sagajewski-Team wehrte sich nach Kräften, verlor aber knapp mit 1:2. Der Tiebreak ging mit 16:14 an den OTB. Auch im zweiten Spiel gegen die Tecklenburger Land Volleys ging es eng zu. Wieder musste der Tiebreak entscheiden. Diesmal behaupteten sich aber die Badener (15:9) und wurden Zweiter. Der Titel ging an den Oldenburger TB.

Die Nordwestdeutschen Meisterschaften der U13 sind nicht die einzigen, die in diesem Jahr in der Badener Lahofhalle ausgetragen werden. Bereits am 8. April geht es weiter. Dann ermittelt die U12 ihren Nordwestdeutschen Meister.