Neustadt. Die männliche A-Jugend der SG Achim/Baden ist in der Handball-Landesliga in dieser Saison offensichtlich ein Kandidat für einen vorderen Tabellenplatz. Zwei Spiele, zwei Siege – so lautet die Bilanz der Mannschaft von Trainer Thorben Schmidt nach dem zweiten Spieltag. In der aktuellen Partie wurde der TSV Neustadt in dessen Halle mit 33:27 bezwungen wurde.

Im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison waren die Gäste mit 7:1-Führung gegangen. Nach einer Umstellung auf zwei Kreisläufer kämpfte sich der TSV Neustadt im zweiten Abschnitt zwischenzeitlich bis auf ein Tor heran. „Dann hat unser Rückraum wieder getroffen und sind auf die Siegerstraße eingebogen“, schilderte Thorben Schmidt den Verlauf der Begegnung. Der Trainer der Gäste musste beim Klub aus der Region Hannover mit zehn Spielern auskommen. Alle hätten ihre Aufgabe gut gemacht, lobte Schmidt. Am kommenden Sonntag geht es für die SG-Youngster mit einem Heimspiel gegen die TS Großburgwedel weiter. Die Gäste haben bisher ein Spiel gewonnen und eines verloren.