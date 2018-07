Ibrahim Koua markierte gegen Vilsen den dritten Verdener Treffer. (Björn Hake)

Bruchhausen-Vilsen. Am Anfang einer Saisonvorbereitung stehen nicht immer die spielerischen Aspekte im Mittelpunkt. Vielmehr steht im Vordergrund, dass Kraft und Kondition wieder aufgebaut werden. Das dürfte bei den Fußballern des FC Verden 04 nicht anders sein. Getestet wird aber dennoch. Am Sonnabend trug der Landesliga-Aufsteiger bereits sein zweites Vorbereitungsspiel aus. Und trotz müder Beine wurde auch diese Partie gewonnen. Die Elf von FCV-Trainer Sascha Lindhorst setzte sich beim Bezirksligisten SV Bruchhausen-Vilsen mit 3:0 (2:0) durch. Den ersten Test gegen den TV Jahn Schneverdingen hatte Verden mit 7:1 gewonnen (wir berichteten).

Lindhorst verriet im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er ursprünglich gegen einen anderen Gegner testen wollte. „Eigentlich wollten wir gegen den Landesligisten Sulingen spielen, die mussten jedoch leider absagen. Zum Glück ist dann aber Bruchhausen-Vilsen eingesprungen“, sagte der Trainer der Reiterstädter. Die Begegnung mit dem Team aus dem Landkreis Diepholz bildete gleichzeitig den Abschluss einer anstrengenden Trainingswoche.

Auch der Gegner hat Chancen

Der FCV traf zudem auf einen Konkurrenten, der ihm einiges abverlangte. Obwohl die Gäste aus Verden mehr Ballbesitz hatten, kamen auch die Vilser zu ihren Chancen. Genutzt wurden diese aber nicht. Doch auch die Lindhorst-Elf hatte ihre Möglichkeiten. Und im Gegensatz zum SV nutzte der FCV diese auch – und das sogar recht früh. Bereits nach neun Minuten führte das klassenhöhere Team mit 2:0. Die Tore schossen Amer Özer (3.) und Philipp Breves (9.). Letzterer ist momentan sehr treffsicher: Bereits gegen Schneverdingen trug sich Breves zweimal in die Torschützenliste ein.

In der Folge passierte lange Zeit nichts. Die anstrengende Trainingswoche war dem FCV durchaus anzumerken, hinzu kam dann noch ein unsauberes Passspiel. Ein Treffer sollte aber noch fallen: In der 86. Minute stellte Ibrahim Koua den Endstand her. Somit durfte der FC Verden 04 im zweiten Test seinen zweiten Erfolg feiern.