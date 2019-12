Max Kernebeck steht beim TV Baden am Sonntag im Kader. Zum Einsatz soll er gegen den SV Warnemünde aber nur im Notfall kommen. (BJÖRN HAKE)

Baden. Die Volleyballer des TV Baden sind an diesem Spieltag wieder auswärts gefordert. Und zum zweiten Mal in Folge geht es für den Zweitligisten an die Ostsee. Nachdem die Badener vor zwei Wochen beim Kieler TV gastierten, führt sie die Reise nun zum SV Warnemünde. Am Sonntag ab 16 Uhr ist der TVB dort gefordert.

Werner Kernebeck hofft darauf, dass das zweite Gastspiel an der Küste ein anderes Ende nimmt als das erste. Denn in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein unterlag der Coach mit seinem Team mit 0:3. Und für die Badener gibt es noch einen weiteren Motivationsaspekt, um in Warnemünde das Feld als Sieger zu verlassen. „Wir treffen auf unseren Tabellennachbarn. Das hat immer etwas Besonderes“, sagt Kernebeck. „Ich erwarte daher auf jeden Fall einen heißen Tanz.“ Gewinnen die Badener in Warnemünde, schieben sie sich in der Tabelle am SVW vorbei. Aktuell ist der TVB mit zehn Punkten Elfter, Warnemünde mit elf Zählern Zehnter. Ein dreifacher Punktgewinn würde Baden auch deshalb gut zu Gesicht stehen, um sich im Idealfall ein wenig von den beiden Abstiegsplätzen zu entfernen. Der Vorsprung auf den Tabellenzwölften TuS Mondorf beträgt momentan drei Zähler. Komfortabel ist das Polster nicht. „Daher ist es unser Ziel, möglichst viele Punkte mitzunehmen“, kündigt Werner Kernebeck an.

Für einen „heißen Tanz“ könnten an der Küste aber nicht nur die beiden Mannschaften sorgen, sondern auch die Zuschauer. „Es werden mit Sicherheit 400 bis 500 auf der Tribüne sitzen. Das eine gute Atmosphäre herrscht, ist für uns aber nicht dramatisch“, sagt Kernebeck. Schließlich kennen es die Badener von ihren eigenen Heimspielen, vor einer größeren Kulisse zu spielen. Mit vielen Fans im Rücken könne ein Gastgeber aber auch immer ein paar Prozent mehr herauskitzeln, findet Badens Coach: „Wir haben am Wochenende gerade erst selbst erlebt, was ein Publikum bewirken kann, wenn es von der Mannschaft mitgenommen wird.“ Werner Kernebeck spricht damit das Heimspiel gegen den TuB Bocholt an. Sein Team lag gegen den TuB bereits mit 0:2 hinten, steigerte sich dann aber noch und wurde von den eigenen Fans in den Tiebreak getragen. Dieser wiederum ging an die Gäste. Nimmt sein Team nun in Warnemünde wieder einen Punkt mit auf die Heimreise, wäre Werner Kernebeck sicherlich nicht unzufrieden.

Das Auswärtsspiel müssen die Badener aber mit einem geschwächten Kader angehen. Mit Moritz Wanke (Auslandsaufenthalt bis Ende Januar) und Alessandro Blasi (Bänderdehnung) fehlen dem Team zwei Zuspieler. Somit ist Nick Sörensen gefordert. Kernebeck: „Er genießt mein vollstes Vertrauen. Er hat gut trainiert und die Abstimmung mit seinen Mitspielern ist wunderbar. Es gibt keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen.“ Einen Ersatz-Zuspieler nimmt der TVB aber mit. Max Kernebeck, der Sohn des Coaches, steht im Kader. „Er ist als Back-up dabei. Er weiß, dass ich nur im Notfall auf ihn zurückgreife. Und der soll eigentlich nicht eintreten“, sagt der Coach des TV Baden.