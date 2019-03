Beim Heimspiel freuen sich die Tänzer des 1. TSC Verden auf die Unterstützung der Zuschauer und wollen mindestens das Finale erreichen. Dort wäre der fünfte Platz ein Erfolg. (FR)

Die A-Formation des 1. TSC Verden hat beim dritten Saison-Turnier der Regionalliga Latein einen ernüchternden sechsten Platz belegt. In Bremen erreichten die Tänzer von Trainer Anh Duc Nguyen nicht ihre Bestform und verpassten das große Finale. „Da war noch viel Luft nach oben. Wir hatten an diesem Tag deutlich weniger Energie als bei den Turnieren zuvor“, erklärt TSC-Pressesprecherin Nele Mahnke die enttäuschende Vorstellung und ergänzt: „Wir waren schon lange nicht mehr so frustriert. Direkt danach haben wir gesagt, dass es ein Weckruf ist und wir jetzt wieder Gas geben müssen“.

Eine Steigerung ist notwendig, wenn der TSC beim Relegationsturnier am 28. April in Nienburg teilnehmen und sein großes Ziel erreichen möchte. Die besten sechs Formationen qualifizieren sich für das Saisonfinale. Aktuell liegen die Domstädter auf diesem begehrten sechsten Rang, doch dahinter lauert der Aufsteiger TSC Hansa Syke. „Sie dürften aber eigentlich nicht stark genug sein“, betont Mahnke. Syke belegte in Bremen zum dritten Mal in Folge den letzten Platz und scheint qualitativ tatsächlich nicht mithalten zu können.

Dennoch ist die Verdener Formation gewarnt und pocht auf Wiedergutmachung, wenn sie am kommenden Sonnabend ab 17.30 Uhr vor eigenem Publikum in der Aller-Weser-Halle auftreten wird. „Wir freuen uns, vor den heimischen Zuschauern tanzen zu dürfen“, sagt Mahnke, die das große Finale als Ziel erklärt: „Wenn wir das Finale nicht erreichen sollten, wäre das eine Enttäuschung. Das sollte schon die Pflicht sein, gut wäre Platz fünf“. Auf die Platzierung achte das Trainerduo Nguyen und Karina Kluth jedoch gar nicht so genau: „In erster Linie wollen wir unser neues tänzerische Konzept weiter verfolgen und uns Stück für Stück steigern“, sagt Mahnke.

Hoch motiviert auf den Heim-Auftritt sei auch die B-Formation des TSC, die in der Landesliga B Latein die Tabellenspitze zurückerobern möchte. „Sie tanzen um den Titel“, glaubt Mahnke. Die ärgsten Konkurrenten dürften der Hannoversche SV und die C-Formation der TSG Bremerhaven sein.