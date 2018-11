Hochklassiges Turnier beginnt heute

1300 Reiter starten in Niedervieland

Christoph Bähr

Landkreis Oldenburg·Bremen. Rund 1300 Reiter gehen von heute bis Sonntag beim Turnier des RFC Niedervieland in Bremen-Huchting an den Start. Auf der Anlage des Vereinsvorsitzenden Walter Kind und dessen Frau Heike an der Brokhuchtinger Landstraße, in unmittelbarer Nähe zur Delmenhorster Stadtgrenze, beginnen die Wettbewerbe heute um 8.30 Uhr. Morgen und am Sonntag geht es um 7.30 Uhr los.