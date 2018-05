Beachhandball: Bumblebee Dritter

1300 Spieler wirbeln im Sand

Merle Osterthun

Varel-Dangast. Wieder einmal hat sich der kleine Kurort Dangast am vergangenen Wochenende in ein Beachhandball-Mekka verwandelt. 1300 Vereins- und Hobbyhandballer aus dem In- und Ausland pilgerten zum 13. Nordseebad-Dangast-Cup an den Jadebusen – unter ihnen auch viele Sportler aus Delmenhorst und der Region.