Sascha Gellner organisiert mit Sven Blank und Stephan von Salzen die 8-Ball-Stadtmeisterschaften. Er und von Salzen gehen bei dem Turnier auch selbst an den Start. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Es wird am frühen Montagmorgen sein, wenn sich die zwei Finalteilnehmer noch ein allerletztes Mal voll konzentrieren müssen. Nach einem langen Tag müssen sie sich dann ein letztes Mal aufraffen und fokussieren. Dass ihnen das gelingen wird, daran besteht kaum ein Zweifel, schließlich winkt der Gewinn der 27. Delmenhorster 8-Ball-Stadtmeisterschaft. Beginn der Veranstaltung ist an diesem Sonntag um 11 Uhr. Bereits eine Stunde zuvor öffnet das Hardball-Café, Cramerstraße in Delmenhorst, seine Türen. „Wer hätte gedacht, dass der Slogan ‚immer am ersten Sonntag des Jahres‘ doch noch mal kippen würde, aber die immer berühmter werdende German-Tour funkt uns ordentlich dazwischen und Pinneberg ist halt doch eher dicht dran“, erklärt Sascha Gellner vom Organisationsteam, warum das Traditionsturnier erst an diesem Sonntag ausgerichtet wird.

Der Termin ist allerdings auch eine Chance. Für wen? Nun, vor allem für die Hobbyspieler aus Delmenhorst. Denn an diesem Wochenende werden in der Bundesliga bereits wieder die ersten Spieltage ausgerichtet. Will also heißen, dass diese Topakteure diesmal fehlen werden. Sonst fanden sie regelmäßig den Weg an die Delme. „Uns ist es aber lieber, die lokalen Hobby-Spieler bei uns zu haben, als langsam ein Event für die Oberklasse zu generieren“, betont Gellner, der das Event gemeinsam mit Sven Blank und Stephan von Salzen organisiert. Dass ein Delmenhorster sich den Titel holte, liegt übrigens schon einige Jahre zurück: 2013 siegte Jens Wippermann, sein Gegner war damals Sascha Gellner.

Genauso wie sein Kollege aus dem Organisationsteam Stephan von Salzen startet Gellner in diesem Jahr auch wieder bei dem Turnier. Tatsächlich sind – Stand Mittwoch – auch noch drei der insgesamt 64 Teilnehmerplätze frei. Während der Vorjahressieger Duy Hai Dinh nicht in der Meldeliste auftaucht, ist sein damaliger Finalgegner Hai Long Le wieder mit von der Partie. Sehr zur Freude des Organisationsteams haben sich bislang auch sieben Frauen für das Turnier angemeldet. Gellner: „Man merkt also sofort, wenn Nebenturniere die Bewerber weglocken.“

Modus bleibt gleich

An dem Turniermodus hat sich derweil nichts geändert: Die Billard-Spieler werden auf insgesamt acht Achtergruppen verteilt, in denen jeder gegen jeden im Modus Best-of-three an einem der insgesamt elf Tische spielt. Der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe qualifiziert sich dann für die K.o.-Runde. „Die Gruppenphase dürfte gegen 22 Uhr beendet sein, das Finale wird wieder im 2-Uhr-Bereich liegen“, vermutet Sascha Gellner.

Das Startgeld beträgt erneut 15 Euro. Davon wandern jeweils fünf Euro in den Spendentopf des Vereins „Stars for Kids“. Die verbleibenden zehn Euro pro Person erhalten dann die vier besten Spieler der 27. Auflage der Delmenhorster 8-Ball-Stadtmeisterschaften als sogenannte Sportförderung, wie Sascha Gellner erklärt.