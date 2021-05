Hamid Mehrdadi, Leiter der Fußball-Abteilung des DTB, freut sich über die neuen Sitzmöglichkeiten auf der Vereinsanlage. (TAMMO ERNST)

Die Anlage des Delmenhorster TB gehört zu den neuesten Sportanlagen der Stadt. Unter anderem sind hier diverse Fußballmannschaften der Grün-Weißen zu Hause, ebenso wie die Delmenhorst Bulldogs, das einzige American-Football-Team an der Delme. Zudem tragen die Spielerinnen der Jugendspielgemeinschaft (JSG) und die Spieler des Jugendfördervereins (JFV) ihre Heimspiele Am Kleinen Meer aus. Auch der SV Atlas Delmenhorst trainiert regelmäßig auf der Anlage und hat hier bereits Freundschaftsbegegnungen veranstaltet. Die Regionalliga-Reserve tritt auf dem DTB-Platz in der Bezirksliga regelmäßig an. Richtige Sitzplätze gab es bislang nicht, lediglich Steinstufen. Das hat sich nun geändert: Knapp 150 Sitzplatzschalen montierten Vereinsmitglieder in Eigenregie. Zudem wurden die Ersatzbänke für die Spieler erneuert. Insgesamt rund 11.000 Euro nahm der DTB dafür in die Hand.

Die Idee kam dem Vorsitzenden der Fußball-Abteilung, Hamid Mehrdadi, an einem regnerischen Tag vor einem guten Jahr. „Es lief ein Jugendspiel und die Eltern konnten sich nicht hinsetzen, weil die Steine nass waren. Ins Vereinsheim durften sie auch nicht, weil es die Corona-Anfangszeit war“, erinnert sich Mehrdadi. Hätte es Sitzschalen gegeben, hätten die trocken gewischt werden können, sodass die Eltern wenigstens eine Sitzmöglichkeit gehabt hätten.

Mehr Komfort für Zuschauer

Mehrdadi, der auch stellvertretender Vereinsvorsitzender ist, holte Kostenvoranschläge ein und fragte bei der Stadt, der die Anlage gehört, nach, ob ein Umbau überhaupt erlaubt sei. „Da es keine großen baulichen Veränderungen sind, durften wir das in Eigenregie machen“, sagt Mehrdadi. Grundsätzlich ging es darum, den Aufenthalt auf der Anlage bequemer und so attraktiver zu machen. „Vereine sind da gefragt, etwas zu unternehmen, da sie mit Mitgliederschwund kämpfen“, erklärt er.

Die Idee stand, die Finanzierung folgte. „Wir mussten die Kosten selber tragen und haben daher bei Sponsoren angefragt“, erzählt Mehrdadi. Etwa 3000 Euro steuern diese bei. Zudem startete der DTB unter Federführung des Football-Abteilungsleiters Fabian Finke ein Crowdfunding-Projekt bei der Volksbank Delmenhorst Schierbrok. Der DTB hatte hier schon mehrfach gute Erfahrungen gesammelt. „Ich habe zusammen mit anderen Personen im Verein die Informationen zusammengetragen und das Projekt bei der Bank eingereicht und war auch der Ansprechpartner. Für jeden Euro, der gespendet wurde, legte die Volksbank einen Euro drauf, maximal 100 pro Person“, berichtet Finke. Das Ziel von 3500 Euro wurde sogar übertroffen, 4000 Euro kamen so letztlich zusammen. Die restlichen rund 4000 Euro zahlte der Verein. „Wir haben es hinbekommen und hoffen, so ein gutes Angebot zu machen“, sagt Mehrdadi.

Künftig müssen Besucher also nicht mehr stehen oder auf den je nach Jahreszeit sehr kalten Steinstufen sitzen. „Wir wollen allen Besuchern möglichst komfortable Möglichkeiten bieten und denken da gerade an ältere Zuschauer, körperlich beeinträchtigte Gäste oder auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen, die hier spielen“, sagte Finke in einem Interview mit dem DELMENHORSTER KURIER, während die Crowdfunding-Aktion noch lief.

Neben den Sitzschalen haben Vereinsmitglieder an mehreren Arbeitstagen auch einen Handlauf für Stehplatz-Zuschauer hinter den Sitzreihen installiert und die Ersatzbänke erneuert. „Durch die neuen Bänke können Zuschauer hindurchschauen und somit auch was sehen, wenn sie dahinter stehen. Das soll auch so bleiben, auch wenn mögliche Sponsoren ihre Logos auf diesen Bänken anbringen könnten. Da suchen wir noch Interessierte“, berichtet Mehrdadi. Die alten Ersatzbankhäuschen wurden auf die anderen Plätze auf der Anlage umgesetzt.

Einen Traum hat Mehrdadi noch in Bezug auf die Umbauten: „Wir lassen das jetzt erst mal sacken, aber eine Überdachung wäre natürlich ideal. Dafür braucht man aber wohl eine Baugenehmigung.“ Und auch entsprechende finanzielle Mittel.