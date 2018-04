Torben Liebsch (links, hier gegen Ganderkesee-Akeur Bryon Lee Garcia) schnürte einen Doppelpack für den FC Hude, der sich auf bestem Wege zum Wiederaufstieg in die Bezirksliga befindet. (MÖLLERS)

Ganderkesee. Der FC Hude marschiert mit großen Schritten der Bezirksliga entgegen: Während die Verfolger immer wieder stolpern, feierte der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga einen zwar zu hohen, aber doch verdienten 5:1-Erfolg beim TSV Ganderkesee. Nach einem gerechten 1:1-Pausenstand profitierte der FCH in einem temporeichen Spiel von zahlreichen individuellen Fehlern der Gastgeber. Mit nunmehr neun Punkten Vorsprung sollte die Rückkehr in den Bezirk spätestens in zwei Wochen fix sein.

Verwirrung gab es zunächst um den Austragungsort. Am Freitagabend streikten die sanitären Anlagen am Immerweg, sodass man sich zunächst auf einen Heimrechttausch einigte. Doch der TSV legte selbst Hand an – immerhin ist Trainer Stephan Schüttel gelernter Installateur – und bekam die Probleme wieder in den Griff. Da die Ansetzung im Internet so kurzfristig nicht noch einmal geändert werden konnte, kam es zu der kuriosen Situation, dass der TSV auf eigener Anlage laut „fussball.de“ ein Auswärtsspiel bestritt.

Schüttel war nach der Pleite ordentlich bedient: „Wir haben in gut zehn Minuten alles weggeschmissen. Das Ergebnis von 1:5 spiegelt das Spiel überhaupt nicht wider.“ Er gestand allerdings auch ein, dass es gleich zu Beginn sehr schlecht für seine Mannschaft aussah. Schon in den ersten zehn Minuten war die Fehlerquote der Defensive sehr hoch. Jan Badberg spielte nach 100 Sekunden Hudes Torjäger Torben Liebsch den Ball in die Füße, der zum ersten Mal frei vor Torwart Christian Klattenhoff auftauchte, aber scheiterte. Beim nächsten Versuch nahm TSV-Innenverteidiger Sascha Reepel Liebsch die Arbeit ab, der – stark bedient von Nils Sandau – wieder frei vor Klattenhoff auftauchte. Reepel grätschte den Ball unglücklich zum 1:0 ins eigene Tor (3.). Nach sieben Minuten zog Liebsch den Ball von der Grundlinie zurück auf Ole Schöneboom, doch dessen Schuss ohne Körperspannung ging aus fünf Metern drüber.

Für die 90 Zuschauer sah alles nach einem Kantersieg des Favoriten aus. Allerdings merkten die Ganderkeseer bald, dass Hude defensiv verwundbar war. Die Dreierkette bekam selten Unterstützung aus dem Mittelfeld, weil die Außen nur den Vorwärtsgang kannten. Teilweise stand Innenverteidiger Aaron Lepthien alleine gegen Marko Schrank, weil neun Mann offensiv unterwegs waren. Schrank nutzte den Freiraum nach 15 Minuten zum ersten Alleingang. In der 21. Minute war das 1:1 gar nicht mal unverdient. Rechtsaußen Robin Ramke war mal wieder mit Jannik Meyer Karussell gefahren, und Schrank verwertete den Rückpass.

Zur Pause war das Remis hochverdient, und Hudes diesmal verantwortlicher Co-Trainer Sascha Stolze – sein Chef Lars Möhlenbrock war ortsabwesend – musste in der Kabine die „richtigen Worte“ finden, wie er später sagte. Und er hatte ein glückliches Händchen mit der Einwechslung von Julian Arciczewski, der in der 50. Minute nach einem Patzer von Jan Kerner zum 2:1 einschob. Ebenso unnötig war aus Ganderkeseer Sicht das 1:3 in Minute 53: Ein Eckball von Cüneyt Yildiz flog hoch und weit über alle im Strafraum postierten Akteure hinweg, aber Sandau kratzte den Ball noch von der Grundlinie. Nils Grimmig vollstreckte den Rückpass. „Wir haben es hingekriegt, dass Hude in der ganzen ersten Halbzeit keine Ecke bekommt. Und dann knallen sie uns bei jeder Chance den Ball rein“, ärgerte sich Schüttel.

Jetzt wurde es zwischenzeitlich richtig hitzig, mehrfach gerieten die Akteure aneinander. Doch fehlerhafte Gastgeber und ein kaltschnäuziger Liebsch beruhigten die Szenerie wieder. Zum 4:1 spielte Liebsch Doppelpass mit dem kurz zuvor eingewechselten Roberto Elia (66.), sein 21. Saisontor zum 5:1 (68.) erzielte Liebsch per Flachschuss nach einem Sprint parallel zum Sechzehner.

Damit war Ruhe, abgesehen von je einem Pfostentreffer von Hudes Yannik Osterloh (83.) und Fabian Mucker auf der Gegenseite (89.). „Ganderkesee liegt mir“, flachste Stolze, der zuletzt im vergangenen Sommer beim Vorbereitungsturnier an gleicher Stelle alleinverantwortlich und erst im Endspiel unglücklich gegen Stenum unterlegen war. „Die erste Halbzeit war pfui, die zweite hui. In der Pause musste ich die Spieler daran erinnern, was sie spielen sollen.“