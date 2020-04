Das Zulassungsverfahren zur Fußball-Regionalliga für die Saison 2020/2021 steht in diesem Jahr ganz im Schatten der derzeitigen Situation rund um das Coronavirus. „Die aktuelle Lage lässt keinerlei Spekulationen zu, wann der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann und wie dies die Gestaltung der Ligen in den kommenden Monaten beeinflusst“, teilt Jana Miglitsch vom Norddeutschen Fußball-Verband mit. Dies berühre sowohl Verband als auch Vereine und deren Planungen für die kommende Spielzeit. „Obwohl nach wie vor die Eindämmung der Ausbreitung des Virus oberste Priorität hat, muss die Organisation des Spielbetriebs unter Berücksichtigung aller Eventualitäten fortgesetzt werden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

So haben 27 Fußballklubs aus Norddeutschland für die kommende Spielzeit fristgerecht eine Zulassung für die Regionalliga Nord beantragt und ihre Unterlagen zur Prüfung beim Norddeutschen Fußball-Verband eingereicht. Mit dabei ist auch der SV Atlas Delmenhorst (wir berichteten). Aus der Oberliga Niedersachsen haben neben Atlas noch Tabellenführer VfV Borussia 06 Hildesheim, der 1. FC Germania Egestorf-Langreder und der VfL Oldenburg gemeldet. Der aktuelle Tabellenfünfte SC Spelle-Venhaus verzichtet auf einen Antrag.

Erstmals wird dabei seitens des NFV auf die Prüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verzichtet. NFV-Präsident Günter Distelrath weiß um die besondere Situation bei den Klubs: „Uns ist bewusst, dass die aktuelle Lage den Vereinen einiges abverlangt. Da geht es nicht nur um finanzielle Dinge, sondern auch um organisatorische Hürden, die jetzt bewältigt werden müssen. Daher bin ich froh, dass die Zahl der Bewerber auch in diesem Jahr konstant hoch ist.“ Aus Niedersachsen haben 15 Vereine einen Antrag auf die Regionalliga gestellt, aus Bremen zwei, aus Schleswig-Holstein und Hamburg jeweils fünf.