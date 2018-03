Delmenhorst. 98 Tage ohne Pflichtspiel, 98 Tage ohne Auswärtsfahrt, 98 Tage ohne Fangesänge – Spieler, Verantwortliche und letztlich auch die Fans des SV Atlas werden derzeit auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Die letzte Begegnung in der Fußball-Oberliga wurde am 19. November bei Arminia Hannover angepfiffen, seitdem wiederholt sich immer wieder dieselbe Leier: Eine Partie wird angesetzt, dabei ahnen alle Beteiligten bereits, dass sie ohnehin ausfallen wird. Und so kommt es dann letztlich auch. Wann die Blau-Gelben in der Oberliga wieder um Punkte kämpfen? Ungewiss. Sicher ist eigentlich nur, dass weitere Tage zu den bereits 98 gesammelten dazukommen werden.

Die Spieler brennen auf den Auftakt, das spürte man als aufmerksamer Beobachter bei der Jahreshauptversammlung des Vereins am vergangenen Montagabend. „Wunstorf hat doch einen Kunstrasenplatz, oder?“, fragten einige Akteure. Andere betonten, dass sie unbedingt auflaufen wollen. Einen Tag später sagte der FC Wunstorf die Begegnung ab. Und auch für Bastian Fuhrken, Vorstand Sport, sind die vergangenen Wochen alles andere als einfach gewesen. Wenn eine Partie mal wieder ausfiel, suchte er nach einem Testspielgegner oder anderen Möglichkeiten. „Das sind dann mal eben 20 bis 25 Telefonate. Ich schaue, wer spielt, wer noch freihat. Als Oberligist ist es aber unser Anspruch. Wir müssen etwas finden, um den Rhythmus und die Konzentration zu halten“, erklärt er. Eine Alternative hat er auch für dieses Wochenende aus dem Hut gezaubert: Am Sonnabend misst der SVA sich ab 13.30 Uhr in Bremerhaven mit dem FC Hagen/Uthlede.

Immerhin hat der SVA um Trainer Jürgen Hahn regelmäßig die Möglichkeit, auf dem Kunstrasenplatz des Hockey-Clubs Delmenhorst zu trainieren. Allerdings gibt es auch hier Einschränkungen. Und überhaupt ist das nur ein schwacher Trost für die Ausfälle. „Wir haben intern erst darüber gesprochen. Natürlich sind wir sehr glücklich darüber, aber dennoch mussten wir das Training auch dort bereits ausfallen lassen“, berichtet Fuhrken. Denn abends, wenn die Temperaturen in den Minusbereich rutschen, herrscht auf dem eher kurzen Rasen erhöhte Verletzungsgefahr – Mark Spohler knickte beispielsweise um. Die Trainingseinheit auf dem Platz an diesem Freitagabend wurde abgesagt, stattdessen ging es in das Fitnessstudio. Fuhrken: „Wir mussten auch schon mal während einer Einheit abbrechen. Man muss einfach kurzfristig reagieren. Schlussendlich ist es jedoch Jammern auf hohem Niveau, die Chance an sich ist ein Traum.“

Für den weiteren Saisonverlauf wird es entscheidend sein, wie gut die Blau-Gelben die lange Pause abschütteln und wie fit sie sein werden. Denn während in den vergangenen 98 Tagen kein Pflichtspiel bestritten wurde, wartet in den nächsten 83 Tagen – am 19. Mai steht das Saisonfinale an – ein wahres Mammutprogramm auf die Elf von Jürgen Hahn. Aktuell hat der SVA vier Nachholspiele, und da eine Absage ebenfalls für das Heimspiel am nächsten Sonnabend gegen den Heeslinger SC droht, könnte noch eins dazukommen. „Dann muss es funktionieren, weitere dürfen nicht mehr kommen“, betont Fuhrken.

So oder so ist die Aufgabe schwierig, den Klassenerhalt hat der SVA als aktueller Neunter noch keineswegs sicher – die verzerrte Tabelle täuscht. Letztlich kann es in beide Richtungen gehen, die Nachholspiele können sich als Fluch oder Segen erweisen. „Wenn wir von Verletzungen und Sperren verschont bleiben und gleichzeitig auf Teams treffen, die damit Probleme haben, dann kann es nach oben gehen. Wenn es uns trifft, kann es richtig wehtun“, ist Fuhrken sich der gefährlichen und trügerischen Situation bewusst. Es muss in allen Teilen gewissenhaft gearbeitet werden: Die Physiotherapeuten sind gefragt, damit die Spieler fit bleiben. Die Akteure selbst dürfen sich keine unnötigen Fehler in Form von Sperren erlauben. Auf das Zeitmanagement des Trainerteams um Jürgen Hahn wird es ankommen. Und bis es mit den Pflichtspielen losgeht, ist vor allem Fuhrkens Improvisationstalent gefragt.