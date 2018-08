Zwölf Teams treten im Stadion an

Abdin lädt zum Aramäer-Turnier

Delmenhorst. Der SV Tur Abdin feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen und lädt am Wochenende zum Aramäer-Turnier ins Stadion an der Düsternortstraße ein. Zwölf Mannschaften spielen morgen und Sonntag (jeweils ab 11 Uhr) in zwei Sechsergruppen um den Titel.