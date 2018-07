Der Harpstedter TB um Hendrik Glück (2. von links) und Diemo Spitz (3. von links) konnte die beeindruckende Erfolgsserie des Tabellenführers Ahlhorner SV am Sonnabend nicht stoppen und verlor auf eigenem Platz mit 2:3. (Ingo Möllers)

Harpstedt. Als die Partie in Harpstedt am Sonnabend um 18.50 Uhr abgepfiffen wurde, rissen Trainer Detlef Blancke und die gesamte Ersatzbank des Ahlhorner SV jubelnd die Arme nach oben. Der Kreisliga-Spitzenreiter hatten soeben den Harpstedter TB mit 3:2 (2:0) niedergerungen und war damit auch im 17. Saisonspiel ungeschlagen geblieben. Die große Erleichterung, die sich bei den Gästen nach dem Anpfiff breit machte, war allerdings ein eindeutiges Indiz dafür, dass der Sieg in Harpstedt für die Ahlhorner ein hartes Stück Arbeit gewesen war.

In der Anfangsphase hatten sich die Gäste noch ungewohnt viele Abspielfehler erlaubt, nach vorne ging bei der Blancke-Elf zunächst wenig bis gar nichts. Harpstedt hatte zwar mehr Ballbesitz, schaffte es jedoch nicht, aus Ahlhorns Ungenauigkeiten Kapital zu schlagen. Überraschend fiel dann der Führungstreffer für die Gäste: Nach zwölf Minuten schlug Carsten Feist einen hohen Ball in den Harpstedter Strafraum, wo Angreifer Sven Arkenbout sträflich unbedrängt das 1:0 für den Tabellenführer besorgen konnte.

"Wir haben zu defensiv agiert"

Harpstedt hatte auch nach dem Gegentreffer mehr Spielanteile, schaffte es aber weiterhin nicht, sich Chancen herauszuarbeiten. Nach 27 Minuten bot sich Ahlhorn dann die nächste Möglichkeit: Mittelfeldspieler Pierre Ritter schoss allerdings deutlich am Tor vorbei. "In dieser Phase waren wir zu zögerlich und haben zu defensiv agiert", sagte Harpstedts Trainer Marc Wulferding, der noch vor der Pause den zweiten Rückschlag hinnehmen musste: Nach einer erneuten Co-Produktion von Feist und Arkenbout war es diesmal Feist, der traf – 2:0 für den Spitzenreiter (41.).

Kurz nach dem Seitenwechsel hätten die Gäste bereits alles klar machen können, der starke Arkenbout scheiterte aber an Harpstedts Torwart Christoph Mädler (51.). Auch in der 57. Minute, als eine verunglückte Flanke von Silvio Schröder zu einem gefährlichen Torschuss wurde, musste Mädler sein ganzes Können aufbieten. Trotz Ahlhorner Offensivdrangs schafften es die Gastgeber, sich zu befreien. Als in der 60. Minute der vermeintliche Anschlusstreffer von Markus Würdemann wegen angeblicher Abseitsstellung nicht gegeben wurde, kochten die Emotionen bei den Hausherren über. "Er stand mindestens drei Meter weit nicht im Abseits", wetterte Wulferding noch nach der Partie.

Kurze Zeit nach dem nicht gegebenen Treffer jubelte Harpstedt dann trotzdem: Der eingewechselte Diemo Spitz verwertete eine Hereingabe von Jannis Bunzel zum 1:2 (66.). Sören Schröder legte auf der anderen Seite aber nur eine Minute später das 3:1 nach. Zwar verkürzte Würdemann noch auf 2:3 (70.), der Ausgleich glückte den Hausherren allerdings nicht mehr. "Nach den beiden Gegentoren haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht", sagte Detlef Blancke.