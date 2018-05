Alina Otto (Ingo Möllers)

Aktuell spielt Alina Otto in der A-Jugend sowie im Erstliga-Team der HSG Bad Wildungen. Offiziell bestätigen wollte der VfL Oldenburg die Verpflichtung der Delmenhorsterin noch nicht, doch wurde Otto nach dem Heimspiel gegen die HSG Blomberg-Lippe bereits im VIP-Raum gesichtet. Und dass er die 1,73 Meter großen Schülerin auf dem Zettel hat, bestätigte VfL-Geschäftsführer Peter Görgen: "Sie ist in jedem Fall eine interessante Spielerin." Auch Otto erklärte gestern auf Nachfrage, dass ihrerseits Interesse an einem Wechsel nach Oldenburg besteht. "Wir stehen in Kontakt. Ich kann es mir gut vorstellen", sagte sie. In nächster Zeit jedoch konzentriere sie sich auf ihr Abitur, betonte die Delmenhorsterin. "Erst danach entscheide ich mich endgültig."