„Es war ein auch in der Höhe absolut verdienter Sieg. Wir haben das Spiel kontrolliert und eine gute Leistung gezeigt“, sagte Hahn, für dessen Team Dominik Entelmann (2), Musa Karli und Steven Müller-Rautenberg die Tore markiert hatten.

Im Vergleich zum Sieg in der Vorwoche beim VfL Oythe (3:1) hatte der Atlas-Coach seine Startformation nur auf einer Position geändert: Simon Matta bekam den Vorzug gegenüber Müller-Rautenberg. „Die beiden liefern sich ein Duell auf Augenhöhe“, sagte Hahn, der in der Anfangsphase äußerst mutige Gäste aus Voxtrup erlebte. So hatte Kenneth Hoss die erste gute Möglichkeit für den Osnabrücker Stadtteilklub, Atlas-Torhüter Florian Urbainski war aber auf dem Posten (3.). Wenig später spielte der erneut sehr agile Patrick Degen auf der anderen Seite Entelmann frei, doch der Delmenhorster Stürmer scheiterte an Gäste-Torwart Marco Zachmann (7.). Danach plätscherte die Begegnung bis zur 27. Minute vor sich hin, ehe Voxtrup einen Eckball von Musa Karli nicht ausreichend klärte. Der Ball landete vor den Füßen von Kevin Radke, dessen Hereingabe Entelmann zum 1:0 verwertete. Der SV Atlas dominierte nun die Partie und hätte durch Dennis Janssen auf 2:0 erhöhen können, doch dessen Abschluss ging haarscharf am Kasten vorbei (36.).

Provokation vor dem Block H

Turbulente Szenen ereigneten sich kurz vor der Halbzeitpause auch außerhalb des Spielfeldes, als zwei offensichtlich betrunkene Osnabrücker Fans vor dem Block H provozierten und kurze Zeit später von drei Delmenhorster Fans verfolgt wurden. Die Ordner sprinteten über das Spielfeld, um die Situation zu beruhigen und hatten das Geschehen schnell unter Kontrolle. „Wir haben die beiden aus dem Stadion verbannt. Zu einer Schlägerei ist es nicht gekommen“, erklärte Ordner Jens Wagner.

Im zweiten Durchgang ging es dann mit Fußball weiter, und gleich mit dem ersten Schuss nach dem Wechsel erhöhte der SVA auf 2:0. Musa Karli hatte es aus 20 Metern einfach mal probiert und profitierte zudem von einem Torwartfehler (47.). „Das 2:0 war sehr wichtig. Danach haben wir den Gegner laufen lassen“, strahlte Karli. Die Voxtruper hatten kurz danach die Möglichkeit zu verkürzen, aber Urbainski parierte einen gefährlichen Schuss von Felix Negwer glänzend (51.). Es sollte die letzte Offensiv-Aktion der Osnabrücker gewesen sein, fortan spielte nur noch Atlas. In der 60. Minute hatte Entelmann nach einer Ecke von Musa Karli die Entscheidung auf dem Fuß, verfehlte das Tor aber knapp, und wenig später scheiterte der Torjäger nach Traumpass von Radke an Voxtrups Keeper Zachmann (66.). In der 75. Minute wurde der Torhüter dann aber erneut bezwungen: Gegen Iman Bi-Ria war Zachmann zwar noch zur Stelle, an den Nachschuss von Müller-Rautenberg, der erst kurz zuvor für Degen ins Spiel gekommen war, kam er aber nicht mehr heran – das 3:0.

Nachdem die rund 20 Gäste-Fans zu Spielbeginn noch „Auswärtssieg, Auswärtssieg“ skandiert hatten, gab es nun Hohn und Spott von den Atlas-Anhängern. „Ihr habt bezahlt, ihr könnt jetzt gehen“, hallte es aus Block H. Das Spiel war da schon längst entschieden, aber trotzdem hatten die Hausherren noch nicht genug. Nach einem butterweichen Freistoß von Janssen markierte Entelmann per Kopf den 4:0-Endstand (89.).

Mit nun zwölf Punkten aus fünf Partien zählen die Delmenhorster vorerst zur Spitzengruppe der Liga. „Das ist eine tolle Momentaufnahme, aber die Euphorie sollte im Rahmen bleiben“, sagte Hahn, der das große Selbstvertrauen seiner Spieler als Grund für die Siegesserie sieht. „Wir haben aus der Niederlage gegen Bad Rothenfelde viel gelernt.“ Weiter geht es für den SV Atlas nun mit der Begegnung beim SV Holthausen-Biene am kommenden Sonntag. Anstoß ist um 15 Uhr.