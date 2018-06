Gemeinsam mit seinem Doppelpartner Jörg Severin sorgte Marco Stüber bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft der Senioren in Oslo für das beste Ergebnis aus Huder Sicht. Das Duo erreichte die Runde der letzten 32. (Ingo Möllers)

ziehen die Tischtennis-Spieler Jörg Severin, Marco Stüber, Thomas Stakemeier und Bernd Hedenkamp ein rundum positives Resümee. Sowohl auf sportlicher als auch auf menschlicher Ebene konnte die internationale Konkurrenz die vier Huder überzeugen.

Hude·Stockholm. Eine ereignisreiche Woche liegt hinter den Huder Tischtennis-Spielern Jörg Severin, Marco Stüber, Thomas Stakemeier und Bernd Hedenkamp (wir berichteten). Zurück von der Senioren-Weltmeisterschaft in Stockholm fällt das Fazit des Quartetts positiv aus. "Das war schon ein nettes Turnier", findet Stakemeier. Und es werde sicher nicht das letzte dieser Art für die Huder gewesen sein, erklärt der 47-Jährige. "Die Europameisterschaft in Bremen 2013 wollen wir auslassen. Bei 3200 Teilnehmern, davon 1700 aus Deutschland, fehlt das internationale Flair. Wenn man jeden Tag von zu Hause aus hinfährt, ist das wie ein normales Turnier. Dafür sind 130 Euro Startgeld zu viel." Auch die WM 2014 steht nicht auf der Agenda – "Neuseeland ist dann doch etwas zu weit weg." Aber dann: "2015 im finnischen Tampere, da wäre es schön bei der Europameisterschaft dabei zu sein", sagt Stakemeier.

In Stockholm hatten Marco Stüber und Jörg Severin für das sportlich beste Ergebnis gesorgt. Als sich alle angetretenen Huder im Einzel schon verabschiedet hatten, waren die beiden im Doppel der Herren Ü40 in die Runde der letzten 32 eingezogen. Auf dem Weg dorthin hatten sie in der Hauptrunde erst ein dänisches und dann ein englisches Duo jeweils mit 3:2 besiegt. Im Anschluss daran setzte es jedoch eine 1:3-Niederlage gegen die Deutschen Armin Wlosik/Frank Lewandowski, die in der vergangenen Saison in der Verbands- beziehungsweise Oberliga aktiv waren und am Ende Bronze holten – eine von insgesamt 27 Medaillen für Deutschland. In Dieter Lippelt von der TSG Dissen avancierte ein alter Bekannter der Huder zu einem der erfolgreichsten Teilnehmer des Turnier. Er spielte in der vergangenen Saison noch in der Verbandsliga gegen die erste TVH-Mannschaft und gewann nun bei den Herren Ü70 Gold im Einzel und im Doppel.

Begegnungen der besonderen Art

"Die eigenen Ergebnisse waren doch wichtiger, als ich im Vorfeld gedacht hatte", erklärt Thomas Stakemeier. "Aber letztlich machte die Mischung aus Sport und die Begegnungen mit Menschen aus aller Welt diese Veranstaltung so besonders." Die Huder konnten zum Beispiel einige ehemaligen Weltklassespieler wie Mikael Appelgren, der die Herren Ü50 gewann, oder Phillip Saive, den Sieger der Herren 40, beobachten. Im Halbfinale stand Saive Marco Stübers Gruppengegner Mats Källberg gegenüber, und die beiden Ballkünstler zeigten das attraktivste Spiel, das die Huder in Stockholm zu sehen bekamen. Ein weiterer Höhepunkt war laut Stakemeier eine Begegnung bei der Spieler-Party am Abend. "Die Veranstaltung war eigentlich eine Enttäuschung", meinte der Huder. Den Abend gerettet habe dann aber der 92-jährige Tischnachbar Vitaly Lambert aus der Schweiz, der spannende Geschichten aus seinem bewegten Leben als Tischtennisspieler und Musiker erzählte. Ob die Huder in Lamberts Alter auch noch zu derartigen Turnieren fahren, bleibt abzuwarten – auf den Geschmack gekommen sind sie in Stockholm aber in jedem Fall.