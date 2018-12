Delmenhorst

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Auffarth platziert sich in Warendorf

Christoph Bähr

Warendorf. Beim Bundeschampionat in Warendorf hat sich Sandra Auffarth am vergangenen Wochenende mit Nupafeed's La Vista im Finale für siebenjährige Pferde platziert. Die Vielseitigkeitsreiterin des RV Ganderkesee, die kürzlich Olympia-Silber in Rio holte, kam in dem S**-Springen mit Stechen auf den zehnten Platz (4 Fehler/82,45 Sekunden).