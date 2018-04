Beim Springturnier des RV Leichttrab Wildeshausen hat sich Reiterin Sandra Auffarth kürzlich drei Mal auf dem Treppchen platziert. Die Olympiasiegerin des RV Ganderkesee sicherte sich mit ihrem Nachwuchspferd Shuttergold den zweiten Platz in einer Prüfung der Klasse L und wurde zudem Dritte in einer Springpferdeprüfung der Klasse M. Mit ihrem Vielseitigkeitspferd Ispo erreichte Auffarth in einer Springpferdeprüfung der Klasse M** ebenfalls Rang drei und wurde in der zweiten Abteilung mit Nupafeed’s la Vista Zweite vor Stephan Geue (RC Hude) mit Colour me white.

Neben Auffarth feierten noch weitere Starter des RV Ganderkesee Erfolge auf der Anlage am Fillerberg. In der Klasse A* verbuchten die Geschwister Nanno (Erster auf Lantinus) und Jelde Kohlschein (Zweite auf Giovanni) einen Doppelsieg. Nanno Kohlschein gewann zudem noch ein Springen der Klasse A**, während seine Vereinskollegin Katrin Schäfer auf Fiorike eine Springpferdeprüfung der Klasse A** für sich entschied. Der Ganderkeseer Hendrik Buckenberger siegte mit Brynja im Springen sowie in einem Zwei-Phasen-Springen der Klasse L. Torsten Hische vom RVG wurde auf Lexi derweil Zweiter in einem weiteren L-Springen.

